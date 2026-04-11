「あの選手なら、腕と足を骨折していてもW杯に行いただろう」：ヴィンセント・コンパニはカーンのムシアラへの要求に大笑い。

ブンデスリーガのアウェイ、FCザンクトパウリ戦でバイエルンが5-0で勝利した試合後、ムシアラはスカイのインタビューでカーンのコメントについて「詳細には読んでいない」と語った。それでも辞退は考えておらず、「絶対にW杯に出場したい。 今シーズンはチームを、その後は代表を全力でサポートしたい」

その能力をサンクト・パウリ戦で示した。コンパニー監督は先発起用し、序盤にヘディングで先制点。ポスト直撃シュート、アシスト、好プレーが続いた。復帰後最高のパフォーマンスだった。

「良い試合だった。プレーにうまく絡めてゴールも決めた。今日のパフォーマンスには満足している」とムシアラは語った。「出場する1分1分が貴重な経験だ。まだ踏み出せるステップは多いが、1ヶ月前より調子が上がっている」

チームメイトで代表主将のヨシュア・キミッヒも「彼が練習と試合で継続的に出場すれば、今日のように得点を取れることが分かる」と称えた。3日おきにこのパフォーマンスを示せるようになるにはまだ時間が必要だが、キミッヒは「彼のマインドセットが少し変わり、より前向きになった」と語る。