今週、元バイエルン会長オリバー・カーン氏が、ムシアラが米加墨開催のワールドカップ本大会を欠場する可能性に言及した。理由は、昨夏のクラブワールドカップで重傷を負った後、復帰した23歳選手のパフォーマンスにある。
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「あの選手なら、腕と足を骨折していてもW杯に行いただろう」：ヴィンセント・コンパニはカーンのムシアラへの要求に大笑い。
ブンデスリーガのアウェイ、FCザンクトパウリ戦でバイエルンが5-0で勝利した試合後、ムシアラはスカイのインタビューでカーンのコメントについて「詳細には読んでいない」と語った。それでも辞退は考えておらず、「絶対にW杯に出場したい。 今シーズンはチームを、その後は代表を全力でサポートしたい」
その能力をサンクト・パウリ戦で示した。コンパニー監督は先発起用し、序盤にヘディングで先制点。ポスト直撃シュート、アシスト、好プレーが続いた。復帰後最高のパフォーマンスだった。
「良い試合だった。プレーにうまく絡めてゴールも決めた。今日のパフォーマンスには満足している」とムシアラは語った。「出場する1分1分が貴重な経験だ。まだ踏み出せるステップは多いが、1ヶ月前より調子が上がっている」
チームメイトで代表主将のヨシュア・キミッヒも「彼が練習と試合で継続的に出場すれば、今日のように得点を取れることが分かる」と称えた。3日おきにこのパフォーマンスを示せるようになるにはまだ時間が必要だが、キミッヒは「彼のマインドセットが少し変わり、より前向きになった」と語る。
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カーンのムシアラへの要求：コンパニーは大笑いした
FCBのコンパニー監督は「ジャマルはまだ本来のレベルではないが、成長している。もう少し時間を与えてほしい。今日は良い一歩だった」と強調した。
レアル・マドリード戦で途中出場したムシアラの不運なプレーを受け、カーンが要求した件については、コンパニはまず大笑いした。そしてこう続けた。「トレーニングでオリバー・カーンを見たことがある。あれは凄かった。 腕と足を骨折していてもW杯に出場しようとしただろう。それは褒め言葉だ」と語った。ムシアラも同じ状況だ。
スカイの解説者ロタール・マテウスも試合前から「私なら間違いなくムシアラをW杯に連れていく」と語っていた。 ドイツ代表最多出場記録保持者は2014年W杯を例に挙げ、当時怪我から復帰したばかりのシュヴァインシュタイガーが大会中に調子を上げ、決勝で活躍したと話した。
マテウスは「カーンは一度も練習を休まなかった。それなのにW杯2か月半前に『W杯に行くな』とは、理解できない」と語った。
今シーズンのジャマル・ムシアラの成績
使用例 14 90分以上の出場 1 出場時間 559 得点 4 アシスト 3