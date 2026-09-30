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「あの選手たちは決してあの感覚を味わえない」 ジェイミー・キャラガー氏、マンチェスター・シティに有罪評決が下った場合に前例のない2つの処分を要求
シティの財務違反が確認された
独立委員会は、重大な財務規則違反に関してマンチェスター・シティに対する全ての訴因で有罪と認定した。プレミアリーグは火曜日、この画期的な裁定を確認し、クラブの財務慣行をめぐる長期にわたる調査に終止符を打った。正確な制裁内容は別の審理で決定される。
違反は2009年から2018年の間に起きた。この9年間で、シティはプレミアリーグ3回、リーグカップ3回、FAカップ1回の優勝を主張していた。委員会は、クラブが人為的な契約を利用してコストを隠し、収益を虚偽に押し上げていたと結論づけた。
シティはこの裁定にもかかわらず潔白を主張している。クラブ幹部は、独立委員会の評決に対して正式に控訴する方針だ。
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キャラガーがタイトル剥奪を要求
『Sky Sports』で語ったキャラガーは、シティが問題となっている期間に獲得したタイトルを剥奪されるべきだと主張した。ただし、元リヴァプールDFは、たとえ古巣が恩恵を受ける可能性があるとしても、準優勝クラブがそれらのトロフィーをさかのぼって受け継ぐべきではないと強調している。
「この期間にマンチェスター・シティが勝ち取ったタイトル、あるいはトロフィーは、記録から外されるべきだと思う」とキャラガーは述べた。「それを他クラブに与えるべきかどうかは少し別の話だ。ただ、マンチェスター・シティがやったことは、自分たちの選手にもダメージを与えたということだ。今では誰も、彼らのトロフィーやメダルをこれまでと同じようには見ていない」
自身のキャリアを振り返り、この評論家はライバルチームの選手たちが払わされた感情的な代償にも言及した。「私は幸運にもいくつかのメダルを勝ち取ることができた。何年かたってからそのメダルを見ることはない。でも、私の頭に浮かぶのはある瞬間であり、腹の底に感覚がよみがえる。大きな試合で主審が試合終了の笛を吹いた瞬間を覚えている。
「あの選手たちは、その感覚を決して味わえない。そしてそれはマンチェスター・シティに奪われたものだ。彼らにないのはそこだ。後からメダルを渡されて、それを家のトロフィールームに置いたとしても、そんなことを気にする選手はいないと思うし、彼がそれを見ることも決してない。大事なのはメダルではなく感情であり、マンチェスター・シティが奪ったのはそこだ」
オーナーとしての立場は維持不可能と見なされる
トロフィー剥奪にとどまらず、キャラガーはシティの首脳陣が最も重い結果に直面しなければならないと主張した。さらに、CEOフェラン・ソリアーノの評決への反応を強く批判し、現体制がどうしてイングランドサッカー界に残り続けられるのかと疑問を呈した。
「クラブは処罰を受けることになる」とキャラガーは続けた。「サポーター、選手、クラブ、そしてオーナーがいる。私にとって、これはすべてオーナー、つまりクラブのトップにいる人々の問題だ。マンチェスター・シティは素晴らしいクラブであり、100年間そうであり続けてきたし、この先何百年もそうあり続けるだろう。だが、今わかってきていることを踏まえると、オーナーがどうしてイングランドサッカー界で居続けられるのか私にはわからない。
「我々はオーナーに対する適格性テストについて語っている。彼らが10年間やってきたこと、そして今後10年間そこに残るであろうこの汚点を残したこと、その始まりは彼らが『ノー』という言葉を好まないからだ。声明を見れば、昨夜のソリアーノのものもそうだが、耳を疑うような内容だ。彼らは莫大な権力と資金力を背後に持っており、誰も彼らに『ノー』と言わない。彼らがクラブから離れない限り、この汚点がどうやってクラブから消えるのか私にはわからない」
最後に彼はクラブの弁明に異議を唱え、こう述べた。「シティは前に進むだろうし、将来も素晴らしいチームを持つだろう。だが、ここで起きたこととそれに対する彼らの反応を見た後で、オーナーシップがどうして続いていけるのか私にはわからない。どうして彼らは驚けるんだ？ 反論の余地のない証拠があると言うなら、それはどこにある？ 公に出せ」
- AFP
注目の大一番が待ち受ける
この判決の余波は、シティがキャラガーの古巣と対戦する準備を進める中で、間違いなく見出しを独占することになる。エンツォ・マレスカ監督率いるチームは10月11日にアンフィールドへ乗り込み、リヴァプールと対戦する。これは、この裁定後で最初の試合となる。
ピッチ外では混乱があるものの、シティはピッチ上では依然として支配的な力を保っている。現在、2026-27シーズンの開幕5試合で勝ち点15のパーフェクトな成績を収め、プレミアリーグ首位に立っている。
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