『Sky Sports』で語ったキャラガーは、シティが問題となっている期間に獲得したタイトルを剥奪されるべきだと主張した。ただし、元リヴァプールDFは、たとえ古巣が恩恵を受ける可能性があるとしても、準優勝クラブがそれらのトロフィーをさかのぼって受け継ぐべきではないと強調している。

「この期間にマンチェスター・シティが勝ち取ったタイトル、あるいはトロフィーは、記録から外されるべきだと思う」とキャラガーは述べた。「それを他クラブに与えるべきかどうかは少し別の話だ。ただ、マンチェスター・シティがやったことは、自分たちの選手にもダメージを与えたということだ。今では誰も、彼らのトロフィーやメダルをこれまでと同じようには見ていない」

自身のキャリアを振り返り、この評論家はライバルチームの選手たちが払わされた感情的な代償にも言及した。「私は幸運にもいくつかのメダルを勝ち取ることができた。何年かたってからそのメダルを見ることはない。でも、私の頭に浮かぶのはある瞬間であり、腹の底に感覚がよみがえる。大きな試合で主審が試合終了の笛を吹いた瞬間を覚えている。

「あの選手たちは、その感覚を決して味わえない。そしてそれはマンチェスター・シティに奪われたものだ。彼らにないのはそこだ。後からメダルを渡されて、それを家のトロフィールームに置いたとしても、そんなことを気にする選手はいないと思うし、彼がそれを見ることも決してない。大事なのはメダルではなく感情であり、マンチェスター・シティが奪ったのはそこだ」



