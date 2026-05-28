「あの選手が大好きだ」―レアル・マドリードの会長候補がロドリの移籍を熱く語る

レアル・マドリードの会長選が佳境だ。リケルメ氏はクラブの伝統通り、大物選手2人と口頭合意したと主張。1人がスペイン代表で今度のW杯に出場すると示唆した。

コックス・エナジーCEOの彼は、まもなくスポーツプロジェクトの詳細を発表する予定だ。支持を得るため、土曜から具体的な選手名を提示すると明言した。この手法は、2000年にバルセロナからルイス・フィーゴを獲得し世界を驚かせた現会長フロレンティーノ・ペレスの選挙戦を想起させる。