「あの試合を徹底分析」：ヴァイデンフェラーがBVBの伝説的な一夜について詳細を明かす

チャンピオンズリーグの準々決勝、マラガCF戦において、BVBは史上屈指の逆転劇を演じた。第1戦を0-0で終えた後、ドルトムントは第2戦でフェリペ・サンタナの終了間際のゴールにより、3-2で勝利を収めた。「あの時のスタジアムの雰囲気は魔法のようだった。本当に信じられない光景だった」とヴァイデンフェラーは振り返る。その後の祝賀会は伝説的なものとなった。 「家に帰って着替える時間なんて全くありませんでした」。そこで、そのままトレーニングウェア姿で出かけた。「つまり、BVBのユニフォーム姿のまま、そのままクラブに入ったんです」。実はヴァイデンフェラーは、そんなことは絶対にしないと誓っていたのだが。しかし、マラガでのような奇跡の後なら、自分の原則を破ってユニフォーム姿でディスコに行くことも許されるだろう。

その後、チームは友人や家族、選りすぐりのウルトラスと共に、ほぼメンバーだけで祝賀会を開いた。「そして、朝まで店をぶち壊すほど盛り上がったんだ。」

しかし、その直後に衝撃的なニュースが飛び込んだ。4月23日の夜、マリオ・ゲッツェが3700万ユーロの移籍金条項に基づき、FCバイエルン・ミュンヘンへ移籍することが明らかになったのだ。クラブは直ちにこの移籍を認めた。「我々は当然、計り知れないほど失望している」と、当時のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ代表は語った。

このニュースは、レアル・マドリードとの準決勝に向けた準備の真っ最中のチームを直撃した。「正直、信じられなかった」とヴァイデンフェラーは語る。「その瞬間、マリオも僕たちの目を見ることができなかったんだ。」