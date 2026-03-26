Goal.com
ライブ
ROMAN WEIDENFELLERImago Images

翻訳者：

「あの試合を徹底分析」：ヴァイデンフェラーがBVBの伝説的な一夜について詳細を明かす

ブンデスリーガ
ボルシア・ドルトムント
シュトゥットガルト 対 ボルシア・ドルトムント
マリオ・ゲッツェ
ロマン・ヴァイデンフェラー

BVBのユニフォームを着てクラブを訪れた直後、ゲッツェの衝撃的な移籍――ローマン・ヴァイデンフェラーが、ボルシア・ドルトムントのクラブ史上最も感情的な時期の一つを振り返る。

2013年の春は、ボルシア・ドルトムントにとって浮き沈みの激しい時期となった。カルチョ・ベルリンのポッドキャストで、ローマン・ヴァイデンフェラーはこの時期を振り返っている――魔法のようなチャンピオンズリーグの夜と、すべてを一変させた移籍の間の出来事について。

  • チャンピオンズリーグの準々決勝、マラガCF戦において、BVBは史上屈指の逆転劇を演じた。第1戦を0-0で終えた後、ドルトムントは第2戦でフェリペ・サンタナの終了間際のゴールにより、3-2で勝利を収めた。「あの時のスタジアムの雰囲気は魔法のようだった。本当に信じられない光景だった」とヴァイデンフェラーは振り返る。その後の祝賀会は伝説的なものとなった。 「家に帰って着替える時間なんて全くありませんでした」。そこで、そのままトレーニングウェア姿で出かけた。「つまり、BVBのユニフォーム姿のまま、そのままクラブに入ったんです」。実はヴァイデンフェラーは、そんなことは絶対にしないと誓っていたのだが。しかし、マラガでのような奇跡の後なら、自分の原則を破ってユニフォーム姿でディスコに行くことも許されるだろう。

    その後、チームは友人や家族、選りすぐりのウルトラスと共に、ほぼメンバーだけで祝賀会を開いた。「そして、朝まで店をぶち壊すほど盛り上がったんだ。」

    しかし、その直後に衝撃的なニュースが飛び込んだ。4月23日の夜、マリオ・ゲッツェが3700万ユーロの移籍金条項に基づき、FCバイエルン・ミュンヘンへ移籍することが明らかになったのだ。クラブは直ちにこの移籍を認めた。「我々は当然、計り知れないほど失望している」と、当時のハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ代表は語った。

    このニュースは、レアル・マドリードとの準決勝に向けた準備の真っ最中のチームを直撃した。「正直、信じられなかった」とヴァイデンフェラーは語る。「その瞬間、マリオも僕たちの目を見ることができなかったんだ。」

    • 広告

  • 「我々は突然切り捨てられた」：ヴェイデンフェラーが振り返るゲッツェの退団

    それでもBVBはピッチ上で結果を残した。第1戦をドルトムントが4-1という衝撃的なスコアで制し、第2戦は0-2で敗れたものの、決勝進出は確実なものとなった。 しかし、ヴァイデンフェラーにとって、この発表のタイミングは少なからず影響を及ぼした。「もちろん、ある意味、そこで『プラグが抜かれた』ようなものだった」と彼は語る。第1戦では好プレーを見せたゲッツェは、その後負傷により離脱し、決勝戦を欠場した。決勝では、ドルトムントはバイエルンに1対2で敗れた。

    振り返って、ヴァイデンフェラーは確信している。「もしマリオがシーズン中に我々と共にいたなら、決勝で負けることはなかったかもしれない」と彼は主張する。さらに、長期的な影響も指摘する。「もしマリオとまだ一緒にプレーしていたなら、バイエルンをあと1、2年は苦しめ続けられたと思う」

    エージェントのフォルカー・シュトルートも後にこの件の重大さを認めた。彼はスポーツディレクターのミヒャエル・ツォルクから「この20年間で誰よりもひどく侮辱された」と語り、次のように認めた。「マリオがFCバイエルンに移籍した時、私はすでに嫌な予感がしていた。」

  • BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日時

    試合

    4月4日 18時30分

    VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）

    4月11日 15時30分

    BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）

    4月18日 15時30分

    TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）

ブンデスリーガ
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB