ルイス・ハミルトンはキム・カーダシアンと腕を組んで東京を散策した。春の陽気なこの日本の大都市で、最多世界チャンピオンは著名なパートナーと共にショッピングを楽しんだ。 2人が再び一緒に姿を現したスナップ写真はネット上で大きな話題を呼び、F1スターとリアリティ番組スターの間に交際関係があるのではないかという噂を再び煽った。しかし、ハミルトンはここ数日、こうした多くの見出しを冷静に受け止めている。何しろ、彼は現在、私生活での幸せだけでなく、別の理由でも有頂天になっているからだ。
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あの苦難の年はとっくに忘れ去られた：ルイス・ハミルトンがフェラーリで、ほとんど不可能と思われた逆転劇を成し遂げた経緯
「間違いなく、最高のコンディションに戻ったと感じている」とハミルトンは語った。「精神的にも肉体的にもね」。 好調なシーズン開幕とフェラーリでの初表彰台を経て、このイギリス人ドライバーはF1の楽しさを取り戻し、赤のチームでの最初の不遇の年はすっかり過去のものとなった。日曜日の日本グランプリ（中央ヨーロッパ時間午前7時）で、41歳の彼はこの上昇気流を確かなものにしたいと考えている。
「まだ改善の余地はある」とハミルトンは語った。確かに、現時点では、スクーデリアがメルセデスの2人の支配的なドライバー、ジョージ・ラッセルとキミ・アントネッリに脅威を与えられるのは、ロケットのようなスタートを切った時だけだ。それでも、7度のチャンピオンである彼の言葉からは、再び自信が溢れている。「まだまだ続くよ」
ハミルトン、WRC単独記録更新へ意欲燃やす
ドライバーとしての年齢は重ねたものの、ハミルトンは依然としてF1という最高峰の舞台での大勝利に情熱を燃やし続けており、8度目のタイトル獲得という夢は健在だ。「今冬のトレーニングは、これまでで最も過酷で集中的なものだった」と彼は語った。「おそらくそれは、年を重ねているからだろう。回復に時間がかかるようになったんだ。」
しかし、オフシーズンに積み重ねたハードワークは実を結んでいる。また、完全に刷新されたマシンもハミルトンに合っているようだ。中国GPでのチームメイト、シャルル・ルクレールとの壮絶なバトルについて、ハミルトンは「F1で経験した中で最高のレースだった」と語り、「まるでゴーカートに乗っているような感覚で、何度も何度も抜きつ抜かれつだった」と述べた。
ハミルトン：「マラネッロの皆を心から信じている」
しかし、メルセデスを追うトップ争いを長期的に成功させるためには、このイギリス人ドライバーもまだいくつかの調整が必要だ。「このマシンから、もっとパフォーマンスを引き出せると思う」とハミルトンは語った。「特に（エネルギー）管理に関しては、今も学び続けているところだ」
フェラーリでの惨憺たるデビューシーズンを経て、今や優勝の可能性は「かつてないほど近づいている」と、最多世界チャンピオンは語った。かつてのチームとの差は確かに大きい。「しかし、私はマラネッロの皆を強く信じているし、それが乗り越えられない壁ではないとも信じている。だから、フォルツァ・フェラーリ、我々はただ戦い続けなければならない」
F1：今後の5戦
3月29日（日） 7:00（中央ヨーロッパ時間）
日本グランプリ
5月3日（日）22:00（中央ヨーロッパ時間）
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5月24日（日）22:00 CET
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6月7日（日） 15:00（中央ヨーロッパ時間）
モナコGP
6月14日（日） 15:00（中央ヨーロッパ時間）
バルセロナGP