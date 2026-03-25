あの苦難の年はとっくに忘れ去られた：ルイス・ハミルトンがフェラーリで、ほとんど不可能と思われた逆転劇を成し遂げた経緯

「間違いなく、最高のコンディションに戻ったと感じている」とハミルトンは語った。「精神的にも肉体的にもね」。 好調なシーズン開幕とフェラーリでの初表彰台を経て、このイギリス人ドライバーはF1の楽しさを取り戻し、赤のチームでの最初の不遇の年はすっかり過去のものとなった。日曜日の日本グランプリ（中央ヨーロッパ時間午前7時）で、41歳の彼はこの上昇気流を確かなものにしたいと考えている。

「まだ改善の余地はある」とハミルトンは語った。確かに、現時点では、スクーデリアがメルセデスの2人の支配的なドライバー、ジョージ・ラッセルとキミ・アントネッリに脅威を与えられるのは、ロケットのようなスタートを切った時だけだ。それでも、7度のチャンピオンである彼の言葉からは、再び自信が溢れている。「まだまだ続くよ」