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Ryan Tolmich

翻訳者：

「あの舞台に立ちたい」――ジオ・レイナは米国代表のワールドカップ出場権を勝ち取るのに十分な活躍をしたのか？彼自身にもその答えは分からない。

Analysis
ジョバンニ・レイナ
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ボルシアMG 対 ホッフェンハイム
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このミッドフィールダーはアメリカサッカー界で最も激しい議論の的となっている。その議論にまもなく何らかの決着がつく前に、彼は自らの見解を明らかにした。

ここ数年、ジオ・レイナを巡る議論が米サッカー界を覆い、答えより疑問が膨らんでいる。意見が分かれるのも当然だ。レイナは依然として代表屈指の才能だが、才能を示す機会が少なかった。

疑問は高まるばかりで、本人でさえ明確な答えを出せない。

月曜日、23歳のレイナは率直にこう問われた。「ワールドカップに出場する資格があると思うか？」その答えは、質問そのものと同様に複雑だった。

「ノーと言えば自分を信じていないことになるし、イエスと言えば傲慢だ」と彼は語った。「答えるのが難しい質問だ。シンプルに言おう。スタッフも選手も代表チームも大好きだ。何が起きても受け入れる。 代表の一員として影響を与え、何かを成し遂げたいと心から願っているが、決定権は僕にはない。もちろん、招集の連絡を心待ちにしている。それが叶えば光栄だ」

決定権は彼にはない。これまで通り、米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノが判断を下す。答えはまもなく出る。ポチェッティーノが最終決定をするまであと数日、レイナにできるのは待つことだけだ。そして、望む答えを得るために残された時間を最大限に使うことである。

「誰のポジションも保証されているわけじゃない。僕はそこにいたい。自国開催のワールドカップだからね。 ただ、そればかり考えてストレスをためないようにしている。それでも心のどこかにある。他の選手も同じはずだ。だから、代表に入りたい。祖国を代表し、チームのために全力を尽くしたいんだ。」

「個人的には、代表チームで結果を出せたら素晴らしいです」と彼は続けた。「代表チームは私にとってとても大切です。ここ数年、チームと共に素晴らしい時間を過ごしてきました。なので、もちろん代表に選ばれたいです。チームに貢献し、ワールドカップで母国を代表できたら、夢のようです。」

  • Gio Reyna World Cup USMNT disappointedGetty Images

    「私たちはみんな、とても若かった」

    2022年のワールドカップがレイナの夢だったわけではない。大会を巡る騒動は広く報じられ、ピッチ上の戦いの結果も計画通りにはいかなかった。 結局レイナは4試合で52分しか出場できず、米国は強豪オランダに敗れてベスト16止まりだった。

    レイナは、あの試合で米国代表は少し未熟だったと語る。あの冬、彼自身もそうだったと認めている。

    「個人としてもチームとしても、当時は皆若く、経験不足でした」と彼は語った。「結局、私たちは経験豊富で実力も上回り、試合の読みも鋭いオランダ代表と対戦し、荷が重すぎたのです。

    ワールドカップは素晴らしい経験だった。多くのことを学んだ。次の大会ではもっとプレーしたいが、学ぶことも多いし、チームのために何でもしたい。これは国全体が何か偉大なものを目指して戦うことなんだ。 しかも自国開催なので、そこに立てるだけで夢が叶ったようなもの。大切なのはチーム力だ。毎週、チーム一丸となって祖国のために特別なことを成し遂げることこそがすべてだ」

    レイナは、その特別な何かの一翼を担いたいと繰り返し語った。 この大会が米国サッカーにどれほど重要かは言うまでもない。レイナを含む誰もが、その一員になりたいと願っている。 父クラウディオは1994年大会で代表の一員となり、米国でサッカーブームを巻き起こした。当時彼は怪我で出場できなかったが、後に真のスターへと成長した。

    たとえ出番がなくても構わない。どんな形でもチームの一員として力を尽くしたいと語る。

    「チームが偉大な成果を上げるために、自分にできることは何でもやろうと本気で取り組んでいる」と彼は語った。「それが先発して90分間プレーすることであれ、ベンチからサポートするだけで全くプレーしないことであれ。僕たちは皆、このマインドセットを持っていると思うし、それが僕たちの強みのひとつであり、それが団結して成功へと導いてくれるはずだ」

    それでもレイナがチームの原動力となる可能性は十分にある。先週末の試合がそれを示した。

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  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    主張を展開する

    レイナの才能に疑いはない。当初はクラウディオの息子として知られたが、やがてヨーロッパで独自に頭角を現した。しかし近年はチャンスが少なかった。

    そこで今夏、より出場機会を求めてドルトムントからメンヒェングラートバッハへ移籍した。それでもチャンスは思うように増えていない。 今季のリーグ出場時間は合計487分と、昨季よりは多い。終盤に出場が続けば2023-24季を上回る見込みだ。それでも2020-21季以来、1,000分を超えたことはない。

    それでも、彼は限られた出場時間を活かし、アウクスブルク戦の終盤に得点を挙げた。2025年1月以来のクラブでのゴールだ。結果的には慰めの1点だったが、彼の成長を示す兆しでもある。

    「少し間が空いたが、ゴールを決めてとても嬉しい」とレイナは語った。「結果には直結しなかったが、久々に長い時間プレーでき、自分のパフォーマンスにも満足している。 もちろん、ゴールで締めくくれたのは嬉しいけど、もっと大きなインパクトを残して試合の流れを引き分けや勝利につなげたかった。でも、最終的には自分のプレーとゴールには満足しているよ」

    代表ではクラブの調子を問わず好パフォーマンスを維持している。11月のエクアドル戦で得点、ウルグアイ戦でアシストを記録し、米国代表での地位を固めた。それらの活躍はポチェッティーノ監督の記憶にも残っており、先週末のゴールでさらに印象を強めたはずだ。

    「ここ数週間は出場時間が増え、良いパフォーマンスを発揮できて満足だ」とレイナは語った。「シーズン終盤なので、今週末もチームのために良い試合をして力強く締めくくりたい。個人としてはワールドカップに出場し、今の調子を維持したい。そうすればどんな状況にも対応できる」

    レイナは肉体的にも精神的にも、これまで以上に準備ができていると語る。その瞬間を、彼は長い間待ち望んできた。

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    つらい時こそ、良き友

    レイナは現在の体調に満足している。一年を通じてハイレベルな試合やトレーニングを続けても、100％の選手はいないと語るが、自分はそれに近い状態だと感じる。

    「90分間プレーする準備はできているし、今の自分なら最大限の力を発揮できると感じている」と彼は語った。「100％の状態だと言ってもいいだろう。体調は極めて良好だし、コンディションも万全だ。あとはピッチでそれを証明したいだけだ」

    それでもここ数年は怪我に苦しみ、その機会は限られていた。前回W杯以降、レイナは怪我で43試合を欠場。出場可能な試合でもコンディション不足が響いた。前述の「100％」に近い状態は、わずかしかなかった。

    「怪我は誰にとっても最悪だ。でも、僕はそれぞれの怪我から学んでいる」と彼は語る。「タイミングが悪かったこともあるが、今は調子がいい。24時間、コンディションを維持するために全力で取り組んでいる」

    苦しい時期を支えてくれたのは、ジョー・スカリーだ。NYCFCユース、米国代表、そしてボルシア・メンヒェングラートバッハで共にプレーし、常にレイナのそばにいた。スカリーと再びプレーできることが、グラートバッハ移籍の大きな理由だった。

    今年に入り、二人の絆はさらに深まった。それぞれのパートナーや愛犬も仲が良く、毎日一緒に車で練習場へ向かう車中が、友人として語り合う大切な時間になっている。

    「会話の95～99％はサッカー以外です」とレイナは笑う。「プライベートな話ですね。サッカー以外でも親しい友人同士なんです。もちろんワールドカップのことも話しますが、他にもたくさんの話題があり、それらは当然ながら私たちだけの秘密です。  二人で支え合い、共にその舞台に立ちたいと願っている。一緒に立てれば最高だ。幼少期から一緒に育ち、プレーし、今は同じチームで戦う。これは私たちと家族にとって素晴らしい物語だ」

    スキャリーもこう語る。「私たちは一日たりとも当たり前だとは思っていない。トレーニング場、ロッカールーム、毎日の車での移動を楽しんでいる。これが永遠に続くわけではないと分かっているからこそ、毎日を楽しんでいるんだ。同じチームでいつまでも一緒にプレーできるわけではないから。」

    スカリーもまた代表入りを目指し、グラードバッハで150試合に出場するなど活躍している。二人は、この夏そして今後の人生を左右する選出結果を待つ数週間、不安と期待を抱きながら過ごすだろう。

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    待ちに待った答え

    3月、ポチェッティーノ監督は、ベルギーとポルトガルとの親善試合に臨む米国代表にレイナを招集した理由を問われた。出場機会は限られていたが、監督にとっては有益で必要な判断だった。

    「彼は才能があり、代表に何をもたらせるか知っている」と米国代表監督は語った。「彼には我々とプレーする力がある。繰り返しになるが、彼は特別な才能と資質を持つ選手だ。クラブでの出場時間が少なくても、チャンスを与えることは我々にとって有益だ」

    しかし今は5月。26日にニューヨークでW杯代表が発表される。レイナも選ばれるかは不明で、招集の連絡を待っている。

    招集されれば、才能が現状のコンディションを上回るか、最近の得点が監督の記憶に留まったか、そして何よりも、彼が長年追い続けてきたW杯の舞台に立てるかが判明する。

    「個人としては、毎日もっと上達することだけを目指している。それができることすべてだから」と彼は語った。

    レイナ自身にも今は答えがない。だが、それはもうすぐ明らかになる。

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