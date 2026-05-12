ここ数年、ジオ・レイナを巡る議論が米サッカー界を覆い、答えより疑問が膨らんでいる。意見が分かれるのも当然だ。レイナは依然として代表屈指の才能だが、才能を示す機会が少なかった。

疑問は高まるばかりで、本人でさえ明確な答えを出せない。

月曜日、23歳のレイナは率直にこう問われた。「ワールドカップに出場する資格があると思うか？」その答えは、質問そのものと同様に複雑だった。

「ノーと言えば自分を信じていないことになるし、イエスと言えば傲慢だ」と彼は語った。「答えるのが難しい質問だ。シンプルに言おう。スタッフも選手も代表チームも大好きだ。何が起きても受け入れる。 代表の一員として影響を与え、何かを成し遂げたいと心から願っているが、決定権は僕にはない。もちろん、招集の連絡を心待ちにしている。それが叶えば光栄だ」

決定権は彼にはない。これまで通り、米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノが判断を下す。答えはまもなく出る。ポチェッティーノが最終決定をするまであと数日、レイナにできるのは待つことだけだ。そして、望む答えを得るために残された時間を最大限に使うことである。

「誰のポジションも保証されているわけじゃない。僕はそこにいたい。自国開催のワールドカップだからね。 ただ、そればかり考えてストレスをためないようにしている。それでも心のどこかにある。他の選手も同じはずだ。だから、代表に入りたい。祖国を代表し、チームのために全力を尽くしたいんだ。」

「個人的には、代表チームで結果を出せたら素晴らしいです」と彼は続けた。「代表チームは私にとってとても大切です。ここ数年、チームと共に素晴らしい時間を過ごしてきました。なので、もちろん代表に選ばれたいです。チームに貢献し、ワールドカップで母国を代表できたら、夢のようです。」