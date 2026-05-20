「あの時は我を忘れた」：トム・ビショフがFCバイエルンでの特別な瞬間を明かす

TSGホッフェンハイムでは中央のミッドフィルダーだったビショフ。バイエルンではジョシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、レオン・ゴレツカが「ダブル6」を争っていたため、コンパニ監督は彼をサイドバックとして起用した。

「左や右のサイドバックでプレーすることになるとは想像していなかった」とビショフは語る。「このポジションでチームに大きく貢献できたと思う。 ただ、最初の1、2試合は新しいポジションに戸惑った。その後、ジョシュア・キミッヒと何度も話し合い、『チャンスが来る』と励まされた。その言葉通り結果が出始め、今は左サイドでもプレーでき、チームに貢献できてとてもうれしい」

キミッヒ自身も加入当初はサイドバックで起用されたが、現在は副キャプテンとして中盤に定着している。