「事前にこんなに良い環境だと分かっていたら、すぐに契約していたでしょう」と20歳のオールラウンダーはスカイの取材に語った。ビショフはコンパニー監督の下で重要なローテーション選手としての地位を確立した。 37試合に出場し1654分間プレー、3ゴール3アシストを記録。「とても満足している。多くのことを学び、プレーの幅が広がった」
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「あの時は我を忘れた」：トム・ビショフがFCバイエルンでの特別な瞬間を明かす
TSGホッフェンハイムでは中央のミッドフィルダーだったビショフ。バイエルンではジョシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、レオン・ゴレツカが「ダブル6」を争っていたため、コンパニ監督は彼をサイドバックとして起用した。
「左や右のサイドバックでプレーすることになるとは想像していなかった」とビショフは語る。「このポジションでチームに大きく貢献できたと思う。 ただ、最初の1、2試合は新しいポジションに戸惑った。その後、ジョシュア・キミッヒと何度も話し合い、『チャンスが来る』と励まされた。その言葉通り結果が出始め、今は左サイドでもプレーでき、チームに貢献できてとてもうれしい」
キミッヒ自身も加入当初はサイドバックで起用されたが、現在は副キャプテンとして中盤に定着している。
トム・ビショフ、アリアンツ・アレーナでバイエルン初ゴール
チャンピオンズリーグで初出場を果たし、ビショフは「子供の頃の夢」を叶えた。「その後、ホームでもう1点取ってあの感覚を味わうことがとても重要だった」と彼は語る。 4月初めのSCフライブルク戦（アウェー3-2勝利）で2得点を挙げた後、最終節の1.FCケルン戦（5-1勝利）でアリアンツ・アレーナ初ゴールを決めた。「その喜びはみんなにも伝わったはず。少し興奮しすぎたけど、溜まった感情を全部出さなきゃいけなかった。大きな目標だったからね」
土曜にはバイエルンの一員としてDFBポカール決勝でシュトゥットガルトと対戦する。W杯代表入りは未だ不明だ。 「頭でも心でも全力を尽くし、準備はできた」とビショフ。「代表に選ばれれば夢のようだ」。木曜13時、ユリアン・ナーゲルスマン監督がメンバーを発表する。