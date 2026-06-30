Getty Images
翻訳者：
「あの方法で得点の60％を挙げたんだ！」――ワールドカップのパラグアイ戦でドイツのゴールが取り消されたことに激怒したユルゲン・クロップ監督が、アーセナルを痛烈に批判。
南米のダークホースが巨人を撃破
ドイツはベスト32でパラグアイとPK戦の末に敗退。前半、エンシソのヘディングでパラグアイが先制し、ハヴェルツがヴィルツのクロスで同点とした。 延長戦ではジョナタン・ターがヘディングでネットを揺らしたが、GKオーランド・ギルへのファウルを取られ得点は取り消し。試合はPK戦へともつれ込み、ドイツは敗退した。
- Getty Images Sport
クロップ監督、審判の判定の一貫性を批判
延長戦で無効とされたヘディングゴールにドイツ代表陣営は激怒し、解説者も批判した。マゼンタTVで解説したクロップ監督は、この判定を例に挙げ、かつてのプレミアリーグのライバルチームが寛大な判定を享受していると指摘した。
クロップ監督は「もしそのゴールがオフサイドなら、アーセナルはイングランドのチャンピオンにはなれない。彼らの得点の60パーセントは、あのやり方で決まっているのだから。 ボールがゴールに入れば勝つ。だからこれは残酷だ。スポーツで負けるよりつらいこともある。しかし目標は1つ、夢も1つだった。それが打ち砕かれた。劇的な展開だ。サッカーの試合に勝つ方法は50万通りある。その1つを見つけ出せばいい。」
ハーヴェルツ、失敗を謝罪
この敗北でドイツはワールドカップ史上初めてPK戦で敗退。これまでは4勝していた。クロップ監督の戦術的指摘は説得力がある。アーセナルは2025-26プレミアリーグでリーグ史上最多のCK19得点を記録し優勝。総得点71の4分の1以上を占めた。
ナーゲルスマン監督がタッチラインで怒りを露わにする中、ハヴェルツは最初のPKを外した責任を認め、メディアの前に立った。彼は「言うことはない。2大会連続でベスト8に進めず、申し訳ない」と語った。
チーム全員、非常に落胆している。今年のワールドカップに向けて多くの計画を立てていた。またしても期待を裏切ってしまったのは、あまり良い気分ではない。チームは懸命に戦った。1点はオフサイドで取り消された。相手は非常に手強いチームで、チャンスを作り出し、ペースを維持するのは難しかった。
パラグアイは深く守備を固め、長時間走り続けるのは難しかった。サイド攻撃も機能せず、我々が勝つに値する試合ではなかった」
- Getty Images Sport
パラグアイ、フィラデルフィアに視線を向ける
パラグアイはフィラデルフィアでのベスト16進出し、フランスまたはスウェーデンと対戦する。一方、早期敗退したドイツは、長期的な反省と指導体制の見直しを迫られている。チーム再建が急務で、攻撃の課題を次の予選前に解決しなければならない。