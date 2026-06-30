この敗北でドイツはワールドカップ史上初めてPK戦で敗退。これまでは4勝していた。クロップ監督の戦術的指摘は説得力がある。アーセナルは2025-26プレミアリーグでリーグ史上最多のCK19得点を記録し優勝。総得点71の4分の1以上を占めた。

ナーゲルスマン監督がタッチラインで怒りを露わにする中、ハヴェルツは最初のPKを外した責任を認め、メディアの前に立った。彼は「言うことはない。2大会連続でベスト8に進めず、申し訳ない」と語った。

チーム全員、非常に落胆している。今年のワールドカップに向けて多くの計画を立てていた。またしても期待を裏切ってしまったのは、あまり良い気分ではない。チームは懸命に戦った。1点はオフサイドで取り消された。相手は非常に手強いチームで、チャンスを作り出し、ペースを維持するのは難しかった。

パラグアイは深く守備を固め、長時間走り続けるのは難しかった。サイド攻撃も機能せず、我々が勝つに値する試合ではなかった」