「あの悪徳業者たちを排除しなければならない」：バイエルンのオーナー、ウリ・ヘーネスがアドバイザーを痛烈に批判

「今日、選手が海外へ移籍したり、海外から戻ってきたりする際には、エージェントが必要だ。信頼できるエージェントも大勢いるが、悪徳業者も大勢いる。我々全員が、そうした悪徳業者を見極めるよう努めなければならない」とホーネスは憤りを露わにした。

74歳のホーネス氏にとって重要なのは、「エージェントが、自分の方が選手よりも多く稼ぐべきだと思ってはいけないということだ。3回の昼食で1000万ユーロも請求されるケースもあるが、そんなことはあってはならない」とホーネス氏は述べ、一部のエージェントによる法外な要求に対して対策を講じる意向を示した。

「我々もこの問題について非常に激しい議論を交わしており、今後数ヶ月で、こうした事態をこれ以上容認しないための対策を策定するつもりだ。かつてG14では、サラリーキャップの導入を試みたことがある。しかし、それはちょうど4週間しか続かなかった。その後、ACミランが違反したと思う」と、FCBの名誉会長は説明した。