アイントラハト・フランクフルトの元監督会会長ヴォルフガング・シュトイビング氏への表彰式において、ホーネス氏は、サッカー業界の選手エージェントの多くに対して、金目当てで動いていると非難し、彼らに対する嫌悪感を改めて表明した。
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「あの悪徳業者たちを排除しなければならない」：バイエルンのオーナー、ウリ・ヘーネスがアドバイザーを痛烈に批判
「今日、選手が海外へ移籍したり、海外から戻ってきたりする際には、エージェントが必要だ。信頼できるエージェントも大勢いるが、悪徳業者も大勢いる。我々全員が、そうした悪徳業者を見極めるよう努めなければならない」とホーネスは憤りを露わにした。
74歳のホーネス氏にとって重要なのは、「エージェントが、自分の方が選手よりも多く稼ぐべきだと思ってはいけないということだ。3回の昼食で1000万ユーロも請求されるケースもあるが、そんなことはあってはならない」とホーネス氏は述べ、一部のエージェントによる法外な要求に対して対策を講じる意向を示した。
「我々もこの問題について非常に激しい議論を交わしており、今後数ヶ月で、こうした事態をこれ以上容認しないための対策を策定するつもりだ。かつてG14では、サラリーキャップの導入を試みたことがある。しかし、それはちょうど4週間しか続かなかった。その後、ACミランが違反したと思う」と、FCBの名誉会長は説明した。
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ホーネスはダヴィド・アラバの代理人を激しく非難した
過去、ホーネスはバイエルンの選手たちの代理人と度々口論を繰り広げてきた。とりわけ2020年の契約延長交渉の際、デビッド・アラバの代理人であるピニ・ザハヴィを「金に目がくらんだピラニア」と罵倒したこともあった。
また、センターバックのダヨ・ウパメカノの契約締結の際にも、複雑な問題が生じていた。当時、ホーネスは次のように述べていた。「ウパメカノの場合、代理人は我々に高額な移籍金を要求するか、あるいは彼を他のクラブへ売り飛ばそうとしていた。そのお礼として、我々が彼らに手付金を支払うべきだというのだ。これは矛盾そのものであり、我々はもはやこのようなことを容認すべきではない。」
バイエルンは難航した交渉の末、最終的にオファーを撤回した。その結果、ウパメカノは考えを改めることになった。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付
時間
試合
3月21日（土）
15時30分
FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）