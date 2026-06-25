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「あの年齢で彼のようなプレーができるのは、彼だけだ」――39歳になってもなお「才能にあふれている」リオネル・メッシ。ペドリが、元バルセロナのチームメイトの2026年ワールドカップでの活躍に反応した。
ペドリ、メッシの類まれな才能を称賛
年月が経っても、メッシはサッカー界の注目の的であり、2026年ワールドカップでは記録を次々と塗り替えている。2020-21シーズンに8度のバロンドール受賞者であるメッシとバルセロナのロッカールームを共にしたペドリは、今も変わらぬ驚きでアルゼンチン人の活躍を見守る。 スペイン代表がウルグアイと対戦するグループステージを前に、このMFは「年齢がメッシの鋭さを鈍らせることはない」と断言した。
バルサでコパ・デル・レイを制した際、彼と一緒にプレーし、トレーニングできた幸運に感謝している。今はただ、彼のプレーを楽しむだけだと語った。
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メッシの長寿の秘訣
多くの選手が衰える身体に頼る一方、メッシはスペースとタイミングの理解で進化を遂げた。ペドリは「テレビで見ると、スピードではなく知性で試合を操っているのが分かる」と指摘する。20年にわたりヨーロッパを席巻した洞察力は、今や北米の舞台でも彼を支えている。
「テレビで試合を見ると、彼に注目すると、常にフリースペースやボールを受けられる場所を探しているのがわかる。彼には並外れた質があり、誰よりも優れているからだ。 彼は他の人より少し先に試合の流れを読み取り、ゴールを決めるためにどこにいればいいかを把握している」とペドリは続けた。そして「彼の年齢で彼のようなプレーができるのは、彼だけだと思う」と結んだ。
ワールドカップで記録を更新
今大会のメッシは歴史的だ。アルジェリア戦でハットトリック、オーストリア戦で2得点を挙げ、チームの全5得点をマーク。攻撃を牽引し、2022年王者のアルゼンチンが決勝T進出を確実にした。
通算18得点は大会最多記録で、勝利数18、出場28試合、出場時間2489分も最多だ。
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決勝トーナメントでの注目対決
大会が進むにつれ、かつてのチームメイトである2人が再会する可能性が出てきた。アルゼンチンは土曜にダラス・スタジアムでヨルダンとグループ最終戦を戦う。スペインはグアダラハラ・スタジアムでウルグアイと対戦しグループを締める。サウジアラビアに4-0で勝ち、カーボベルデと引き分けたペドリのスペインは好位置だ。
トーナメントではスペインとアルゼンチンが対戦する可能性もある。準決勝や決勝で実現すれば、ペドリは自身のアイドルと直接対決する。彼は今も「不可能を日常に見せる男」のファンだ。バルセロナでも代表でも、メッシは39歳ながら常識外のプレーを見せ続けている。