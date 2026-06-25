「あの年齢で彼のようなプレーができるのは、彼だけだ」――39歳になってもなお「才能にあふれている」リオネル・メッシ。ペドリが、元バルセロナのチームメイトの2026年ワールドカップでの活躍に反応した。

多くの選手が衰える身体に頼る一方、メッシはスペースとタイミングの理解で進化を遂げた。ペドリは「テレビで見ると、スピードではなく知性で試合を操っているのが分かる」と指摘する。20年にわたりヨーロッパを席巻した洞察力は、今や北米の舞台でも彼を支えている。

「テレビで試合を見ると、彼に注目すると、常にフリースペースやボールを受けられる場所を探しているのがわかる。彼には並外れた質があり、誰よりも優れているからだ。 彼は他の人より少し先に試合の流れを読み取り、ゴールを決めるためにどこにいればいいかを把握している」とペドリは続けた。そして「彼の年齢で彼のようなプレーができるのは、彼だけだと思う」と結んだ。