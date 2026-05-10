「あの巨体とスピード」――ノニ・マドゥエケが最も手強い相手と語る選手とは。また、5000万ポンドでチェルシーからアーセナルへ移籍した理由を明かした。

昨夏、この24歳が約5000万ポンド（6800万ドル）でチェルシーからアーセナルへ移籍したことは、カンファレンスリーグ制覇直後だったこともあり驚きをもって迎えられた。しかし本人は、ミケル・アルテタ率いるチームでタイトルを勝ち取りたいという思いが移籍の決め手だったと明かす。

「アーセナルならタイトルを取れると信じて移籍した」とマドゥエケは語る。「代表の仲間が支えてくれたし、クラブ全体も親切で、働きやすい環境だ」。