Getty Images Sport
翻訳者：
「あの巨体とスピード」――ノニ・マドゥエケが最も手強い相手と語る選手とは。また、5000万ポンドでチェルシーからアーセナルへ移籍した理由を明かした。
ヴィルジル・ファン・ダイクとの対決
プレミアリーグで多くのトップDFと対戦してきたマドゥエケは、最も手強かった選手にリヴァプールのファン・ダイクを挙げた。
スカイ・スポーツのインタビューで、マドゥエケはこう語った。「おそらくヴァージル・ファン・ダイクでしょう。彼は大きく速いので、背後に抜け出すのが難しい。間違いなく彼です。 「ああいう選手と対戦するのは良い刺激になる。最高の選手相手に自分を試したいし、それが試合に臨む心構えだ。最高レベルのサッカーだから、そういう選手たちと対戦するのは本当に楽しいよ。」
- Getty Images Sport
なぜ彼はチェルシーではなくアーセナルを選んだのか
昨夏、この24歳が約5000万ポンド（6800万ドル）でチェルシーからアーセナルへ移籍したことは、カンファレンスリーグ制覇直後だったこともあり驚きをもって迎えられた。しかし本人は、ミケル・アルテタ率いるチームでタイトルを勝ち取りたいという思いが移籍の決め手だったと明かす。
「アーセナルならタイトルを取れると信じて移籍した」とマドゥエケは語る。「代表の仲間が支えてくれたし、クラブ全体も親切で、働きやすい環境だ」。
デクラン・ライスのPFA受賞を後押し
北ロンドンで注目される元チェルシー・アカデミー選手はマドゥエケだけではない。加入以来、驚異的な活躍を見せるデクラン・ライスもいる。マドゥエケは、この素晴らしいシーズンを経て、チームメイトのライスがPFAプレミアリーグ年間最優秀選手賞の最有力候補だと確信している。
ライスが受賞に値するかと問われると、マドゥエケは「もちろん。彼が取ることを願っている。今シーズンは安定して高いパフォーマンスを示している。チームが優勝すれば、彼にもチャンスがある。 私は彼と何年も知っているが、素晴らしい人間であり、素晴らしい選手だ。ピッチ外でもオーラがあり、ピッチ上では言うまでもなくトップ選手であり、リーダーだ」
- Getty Images Sport
アルテタ監督の下でタイトルを目指す
マドゥエケはアルテタ監督のスタメンに常に名を連ねているわけではないが、アーセナルが歴史的なシーズンを歩む中で、彼の貢献は極めて重要だ。ガンナーズはアトレティコ・マドリードを破り、20年ぶりとなるチャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。プレミアリーグでも優勝争いの有力候補である。北ロンドンのチームは、日曜日のウェストハム戦でもこの勢いを維持したい。