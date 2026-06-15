「移籍を決意した大きな理由は、PSGで史上初めてチャンピオンズリーグを制する可能性だった。だがその動機は消えた」とキミッヒは『Bild』紙に語った。ただし、パリが優勝する以前、2025年までの決断はすでに固まっていたとも付け加えた。
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「あの大きなモチベーションは消えてしまった」：PSGからの強い関心をよそに、FCバイエルン残留を決めたヨシュア・キミッヒが語る
「パリが初めてチャンピオンズリーグを制した時、私はすでにバイエルンに残留すると決めていました。その勝利は、私の選択が正しかったと確信させただけです」とキミッヒは語った。
31歳の彼は難航した交渉の末、2025年3月にドイツ最多優勝クラブとの契約を2029年まで延長。現在は「自分がいるべき場所にいる」と確信している。「振り返っても、決断に納得している。その感覚は心地よい」
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キンミッヒはコンパニーの存在もあり、バイエルンに残留した。「これほど大きな信頼を感じたことはない」
ZDFのドキュメンタリー『キャプテン・キミッヒ』で、キミッヒはPSGから高額オファーを受け、移籍の可能性が95％に及んだと明かした。 PSGでは「重要なパズルのピース」となるはずだったと明かし、「心に響いた」と語る。オファーはすでに提示されていた。
「金銭面は本当に驚くほどだった。でも、それを決め手にしたくなかった」。妻リサは、2人が4人の子どもの学校やパリの住居を探していたと明かした。
しかし、2024年夏にヴィンセント・コンパニ監督が就任することが決め手で、残留を決意。「これほど信頼を感じたことはない」と語った。私生活も大きく影響した。家族4人の将来を考え、「自分は独身ではなく、キャリアだけを考えて決められない」と明かした。
その後PSGは2年連続でCLを制したが、コンパニ率いるバイエルンも2025年リーグ優勝と2026年の2冠を達成。キミッヒはベルギー人監督の下で中心選手として活躍し、「バイエルンで契約延長したのは正しかった」と語っている。