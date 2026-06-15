ZDFのドキュメンタリー『キャプテン・キミッヒ』で、キミッヒはPSGから高額オファーを受け、移籍の可能性が95％に及んだと明かした。 PSGでは「重要なパズルのピース」となるはずだったと明かし、「心に響いた」と語る。オファーはすでに提示されていた。

「金銭面は本当に驚くほどだった。でも、それを決め手にしたくなかった」。妻リサは、2人が4人の子どもの学校やパリの住居を探していたと明かした。

しかし、2024年夏にヴィンセント・コンパニ監督が就任することが決め手で、残留を決意。「これほど信頼を感じたことはない」と語った。私生活も大きく影響した。家族4人の将来を考え、「自分は独身ではなく、キャリアだけを考えて決められない」と明かした。

その後PSGは2年連続でCLを制したが、コンパニ率いるバイエルンも2025年リーグ優勝と2026年の2冠を達成。キミッヒはベルギー人監督の下で中心選手として活躍し、「バイエルンで契約延長したのは正しかった」と語っている。