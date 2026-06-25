「あの人、ドイツ人だなんて知らなかった」。ユルゲン・クロップ監督はドイツ代表選手について、思わずグーグルで検索した。

プレミアリーグでプレーするフォワードのスポーツマンシップは、すぐにクロップの目に留まった。現在29歳の彼の力強さとプレースタイルは強い印象を残した。

クロップは当時をこう振り返る。「うわっ、この選手は誰だ？とすぐ検索した。ドイツ人だと知って驚いた」。

ウンダフはエリートコースではなく地域リーグや3部で経験を積み、ブラウンシュヴァイクIIやSVメッペンでのプレーを経てようやく脚光を浴びた。