元リヴァプール監督は、イングランドに来た当初、このストライカーを過小評価していたと明かした。59歳の彼は、初めて対面した瞬間を鮮明に記憶している。「ブライトンで彼を初めて見たとき、ドイツ人だと知らなかった」とクロップは語った。
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「あの人、ドイツ人だなんて知らなかった」。ユルゲン・クロップ監督はドイツ代表選手について、思わずグーグルで検索した。
プレミアリーグでプレーするフォワードのスポーツマンシップは、すぐにクロップの目に留まった。現在29歳の彼の力強さとプレースタイルは強い印象を残した。
クロップは当時をこう振り返る。「うわっ、この選手は誰だ？とすぐ検索した。ドイツ人だと知って驚いた」。
ウンダフはエリートコースではなく地域リーグや3部で経験を積み、ブラウンシュヴァイクIIやSVメッペンでのプレーを経てようやく脚光を浴びた。
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ウンダフはユニオン・サン＝ジロワーズで飛躍した
クロップは、この経歴に感銘を受けた。元監督は、この選手が地に足がついていると称賛した。「彼は自分がどこから来たのか、数年前どこにいたのかを分かっている。サッカー界の底辺でプレーし続け、ある時、何かがクリックしたのだ。」
ベルギー1部ユニオン・サン＝ジロワーズでブレークし、2022年にはブライトンが700万ユーロで獲得した。
2024年にはVfBシュトゥットガルトが買い取り、約2700万ユーロを支払った。W杯を前に、クラブは2029年までの契約延長と1年のオプションも発表した。
デニズ・ウンダヴは、ワールドカップで稀有な「切り札」となるだろう。
ウンダフはワールドカップでその信頼に応えている。ドイツ代表のナーゲルスマン監督の下、彼はチームの一つの明るい存在に成長した。大会では抜群の決定力を示し、56分間の出場ながら3得点2アシストを記録している。
この活躍はクロップにとって「ポジティブな話題」だ。彼は「この前向きな姿勢と勢いを維持してほしい」と語る。ただし、先発起用については「代表監督が決めること」と線引きした。
ただしクロップは「今後も途中出場させるだろう」と起用法を示唆した。
ナゲルスマンも同意見で、エクアドル戦でもウンダフはベンチスタートの見込みだ。 先発変更は負傷者対策のみで、アントニオ・リュディガーがニコ・シュロッターベック（内側靭帯断裂）に代わり、デビッド・ラウムが左サイドでナサニエル・ブラウンと入れ替わる。木曜夜（中央ヨーロッパ時間）の記者会見でナゲルスマンが発表した。