DAZNのインタビューでFCB会長は「ハキミならすぐにでも獲得する。チームにフィットするからだ」と語った。
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「あの人なら即座に獲得するだろう」：ウリ・ヘーネス、PSGのトップスターをバイエルン・ミュンヘンに迎えたいと希望
バイエルンの右SBはライマーとスタニシッチで安定している。だがライマーの契約は2027年までで、去就が不透明だ。
スタニシッチはセンターバックも務めるため、バイエルンは代替右SBを探しているとされ、最有力はハキミではなく、フェイエノールトに所属する19歳Givairo Readだ。
数年前にも、このモロッコ人右SBはバイエルンの獲得リストに載っていたという噂がある。2020年夏、27歳の彼がドルトムントでの2年間レンタルを終えレアル・マドリードに復帰した際、バイエルンも関心を示していた。
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ハキミ、FCバイエルン戦を欠場
結局、ハキミはインテル・ミラノへ加入。しかし1シーズンで2021年、移籍金6800万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移った。
PSGでは右SBの定位置を確保し、昨年はバロンドール6位に入る活躍を見せた。今季は31試合3得点9アシストを記録している。
しかし右太ももを負傷し、水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦バイエルン戦は欠場。負傷は1週間前の第1戦で負ったもので、PSGは「数週間」このモロッコ代表を欠く。