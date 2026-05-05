「あの人なら即座に獲得するだろう」：ウリ・ヘーネス、PSGのトップスターをバイエルン・ミュンヘンに迎えたいと希望

バイエルンの右SBはライマーとスタニシッチで安定している。だがライマーの契約は2027年までで、去就が不透明だ。

スタニシッチはセンターバックも務めるため、バイエルンは代替右SBを探しているとされ、最有力はハキミではなく、フェイエノールトに所属する19歳Givairo Readだ。

数年前にも、このモロッコ人右SBはバイエルンの獲得リストに載っていたという噂がある。2020年夏、27歳の彼がドルトムントでの2年間レンタルを終えレアル・マドリードに復帰した際、バイエルンも関心を示していた。