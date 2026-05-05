Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Live Scores, Stats, and the Latest News
Dembele HakimiGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

「あの人なら即座に獲得するだろう」：ウリ・ヘーネス、PSGのトップスターをバイエルン・ミュンヘンに迎えたいと希望

チャンピオンズ リーグ
移籍情報
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン
アクラフ・ハキミ

チャンピオンズリーグの直接対決を前に、ウリ・ヘーネスはPSGのどの選手をバイエルンに欲しいか明かした。

CLのバイエルン対PSGはDAZNで独占配信。DAZNは月額24.99ユーロから。

DAZNのインタビューでFCB会長は「ハキミならすぐにでも獲得する。チームにフィットするからだ」と語った。

  • バイエルンの右SBはライマーとスタニシッチで安定している。だがライマーの契約は2027年までで、去就が不透明だ。

    スタニシッチはセンターバックも務めるため、バイエルンは代替右SBを探しているとされ、最有力はハキミではなく、フェイエノールトに所属する19歳Givairo Readだ。

    数年前にも、このモロッコ人右SBはバイエルンの獲得リストに載っていたという噂がある。2020年夏、27歳の彼がドルトムントでの2年間レンタルを終えレアル・マドリードに復帰した際、バイエルンも関心を示していた。

    • 広告
  • Hakimigetty

    ハキミ、FCバイエルン戦を欠場

    結局、ハキミはインテル・ミラノへ加入。しかし1シーズンで2021年、移籍金6800万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移った。

    PSGでは右SBの定位置を確保し、昨年はバロンドール6位に入る活躍を見せた。今季は31試合3得点9アシストを記録している。

    しかし右太ももを負傷し、水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦バイエルン戦は欠場。負傷は1週間前の第1戦で負ったもので、PSGは「数週間」このモロッコ代表を欠く。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン crest
バイエルン
FCB
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG