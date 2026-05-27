兄で共同司会のフェリックスもビセックのW杯選出を望んでいたが、2人はナーゲルスマン監督の選考に満足していると表明した。クロースは「それでいい。自分たちがより知っているとは言えない」と語った。

ビセックはドイツ代表として国際試合に出場したのは1試合だけだが、ケルン出身の彼は米国、カナダ、メキシコで開催される大会の招集候補とされていた。

所属するインテル・ミラノではセンターバックの定位置を確保し、昨季は公式戦36試合に出場して3得点3アシストを記録。リーグとカップの2冠に大きく貢献した。