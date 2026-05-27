「去年から彼に注目していた。彼は優れたセンターバックで、強いオーラがある。彼と対戦するのは嫌だし、1対1は避けたい」と元MFは自身のポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で25歳の選手を絶賛した。
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「あの人とは対戦したくない」。トニ・クロースは2026年W杯の代表メンバーにいないDFBのスターを嘆く。
兄で共同司会のフェリックスもビセックのW杯選出を望んでいたが、2人はナーゲルスマン監督の選考に満足していると表明した。クロースは「それでいい。自分たちがより知っているとは言えない」と語った。
ビセックはドイツ代表として国際試合に出場したのは1試合だけだが、ケルン出身の彼は米国、カナダ、メキシコで開催される大会の招集候補とされていた。
所属するインテル・ミラノではセンターバックの定位置を確保し、昨季は公式戦36試合に出場して3得点3アシストを記録。リーグとカップの2冠に大きく貢献した。
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ビセックはアントン、リュディガー、ティアウに敗れた
ナゲルスマン監督はセンターバックにビセックではなく、定位置を確保するジョナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）とニコ・シュロッターベック（ドルトムント）のコンビを起用。控えにはヴァルデマール・アントン（ドルトムント）、アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）、マリック・ティアウ（ニューカッスル）が名を連ねる。
2026年ワールドカップではドイツはグループEでキュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦する。