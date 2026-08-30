AFP
翻訳者：
「あのメンタリティこそ、私たちが本当に頼りにしていたものだった」 マンチェスター・ユナイテッドがイプスウィッチ・タウンを粉砕して立ち直り、マイケル・キャリックは歓喜
敗戦から立ち直る
イプスウィッチ戦での見事な勝利後に語ったキャリックは、マンチェスター・ユナイテッドが開幕週末のハル戦敗戦から立ち直った過程を称賛した。『ガーディアン』によると、指揮官はレイフ・デイビスの早い時間帯のゴールで先制を許した後に、選手たちが見せた反応を大いに喜んでいた。
フェルナンデスはハットトリックで逆転をけん引し、さらにジェイコブ・グリーブスのオウンゴールと終盤のブライアン・ムベウモの一撃でホームチームが得点を重ねた。チュバ・アクポムがアウェーチームに終盤の慰めの1点をもたらしたが、それでもオールド・トラフォードのムードは損なわれなかった。キャリックは、シーズン序盤に逆境を乗り越える重要性を強調した。
- Getty Images Sport
強いメンタリティーを頼りに
キャリックは、とりわけチームの心理面での反応に満足していた。元MFは、難しい時間帯への対処が成功するチームにとっていかに重要かを説明した。「先週のことを乗り越えようと試みることについては、試合前にも話していた。そしてその後、1点を先に許して、いわば小さな後退もあった」とキャリックは語った。
「しかし、あの段階で選手たちが見せた頑固さ、信念、自信、そして一体感は、シーズンがまだ始まったばかりだからこそ一部分ではあるが、私にとって本当に喜ばしいものだった。彼らがどう立ち直ったか、それこそがおそらく最も大きな収穫だ。ハイライトはたくさんあるが、今日本当に頼りにしたのはあのメンタリティーだった」
メイヌーの絶大な影響力
勝ち点獲得にはチーム全体のメンタリティーが大きく寄与したが、キャリックはコビー・メイヌーの際立った個人パフォーマンスにも言及した。ワールドカップでの活動後、慎重に復帰プランが組まれる中で今季初先発を果たしたメイヌーは、試合のテンポを完璧にコントロールした。
キャリックは『MUTV』に対し、「今日あのパフォーマンスを見せたことは、コビーに何ができるかを示している。我々は本当に質の高い中盤のユニットを擁していて、その時々で異なる選手を起用できる。今日の彼のプレーには本当に満足している」と語った。さらに記者会見では、「今日、ブルーノが多くの称賛を受けるのは理解しているし、それに値すると思う。ただ、我々にとってピッチ中央でのコビーは圧倒的だったし、チームのパフォーマンスを下支えしていたと思う」と付け加えた。
- (C)Getty Images
ユナイテッドの次は？
マンチェスター・ユナイテッドは、今後のプレミアリーグの試合に向け、この強烈なメッセージとなるパフォーマンスを土台にしていくことを目指す。マーカス・ラッシュフォードが先発メンバーに復帰し、メイヌーもコンディション面の問題がないことを示したことで、キャリックは攻撃陣と中盤に豊富な選択肢を手にしている。ユナイテッドは今、このアグレッシブな勢いを維持し、今後に向けてチームが同じ勝利へのメンタリティーを再現していかなければならない。
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