勝ち点獲得にはチーム全体のメンタリティーが大きく寄与したが、キャリックはコビー・メイヌーの際立った個人パフォーマンスにも言及した。ワールドカップでの活動後、慎重に復帰プランが組まれる中で今季初先発を果たしたメイヌーは、試合のテンポを完璧にコントロールした。

キャリックは『MUTV』に対し、「今日あのパフォーマンスを見せたことは、コビーに何ができるかを示している。我々は本当に質の高い中盤のユニットを擁していて、その時々で異なる選手を起用できる。今日の彼のプレーには本当に満足している」と語った。さらに記者会見では、「今日、ブルーノが多くの称賛を受けるのは理解しているし、それに値すると思う。ただ、我々にとってピッチ中央でのコビーは圧倒的だったし、チームのパフォーマンスを下支えしていたと思う」と付け加えた。