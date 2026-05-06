予想通り、ムシアラはPSGとの第1戦に先発したが、目立った活躍はなかった。 得点は4つ生まれたが、彼はシュートもアシストも記録できず、わずかなチャンスを逃しただけだった。パス数は26本で先発中最下位から2番目。アルフォンソ・デイヴィスよりわずかに多かったが、デイヴィスは34分しか出場していない。

この試合では、ムシアラは完全に浮いた存在だった。ある程度は試合展開のせいでもある。 攻防は主にサイドで展開され、中央にはほとんどボールが入らなかった。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチもボールに絡めず、ダブルボランチの存在感は薄れた。

スポーツディレクターのマックス・エベルルは「パリ戦で彼は目立たなかったわけではない」と擁護したが、批判を避けるための発言とも取れる。むしろ、33分のコーナーキックでジョアン・ネヴェスにスペースを与え、1－2の失点を許した場面が彼の唯一の“ハイライト”だったと指摘する声もある。 「彼は目立たなかったかもしれないが、チームのために非常に多くの仕事をしていた」とエベルは補足した。ムシアラは15回の1対1を記録し（オリゼに次ぐ2番目の多さ）、そのうち10回を制した。