セルジュ・グナブリの内転筋断裂は、FCバイエルンにとって大きな不運だった。今シーズン驚異の復活を遂げた30歳の彼は、長期離脱中のジャマル・ムシアラに代わり先発に定着。年明けにムシアラが戻ってもポジションを譲らなかった。 4月中旬の負傷まで全ビッグマッチに先発したが、今季とW杯出場は絶望的となった。
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「あのマジック・ムシアラはいつ戻ってくるんだ？」――ヴィンセント・コンパニはFCバイエルンでその答えを待ち続けている
グナブリの負傷は、ムシアラが調子を戻し始めたタイミングだった。3月、ムシアラは足首の怪我で代表戦を辞退。オリバー・カーンからはW杯出場を見送る可能性も示唆された。
しかし4月に入ると調子を上げ、連続した好パフォーマンスを見せている。
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FCバイエルン：ジャマル・ムシアラは4月に最高のパフォーマンスに近づいた
ブンデスリーガでは休養中のグナブリの代役として出場し、得点を重ねた。チャンピオンズリーグ準々決勝レアル・マドリード戦ではベンチから活力を与え、グナブリの負傷後すぐにレギュラーに返り咲いた。7試合で6得点。ムシアラは目的意識が明確で、コンディションも良好。パスとドリブルはさらに鋭さを増した。
「セルジュの負傷は偶然だが、ジャマルはもうすぐそこにいる」と当時のヴィンセント・コンパニー監督は語った。「彼はフィジカルでほぼ最高レベルに達している。走って、プレスをかけて、1対1を制する――今はそれができる。 残された疑問はひとつ。あの『マジック・ムシアラ』がいつ戻るかだ。最高の状態にあるジャマルが。その自由が戻れば、進化したムシアラが見られる。それを楽しみにしている」
そしてCL準決勝では、昨夏のクラブW杯でムシアラが脛骨を骨折したPSGが再登場。この大一番で彼は先発復帰し、チームに不可欠な存在となった。 「マジック・ムシアラ」が戻る絶好の舞台だった。サッカーだけが紡ぐ物語が、また一つ生まれるはずだった。
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マックス・エベル：「彼は他の選手ほど目立たなかったかもしれない」
予想通り、ムシアラはPSGとの第1戦に先発したが、目立った活躍はなかった。 得点は4つ生まれたが、彼はシュートもアシストも記録できず、わずかなチャンスを逃しただけだった。パス数は26本で先発中最下位から2番目。アルフォンソ・デイヴィスよりわずかに多かったが、デイヴィスは34分しか出場していない。
この試合では、ムシアラは完全に浮いた存在だった。ある程度は試合展開のせいでもある。 攻防は主にサイドで展開され、中央にはほとんどボールが入らなかった。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチもボールに絡めず、ダブルボランチの存在感は薄れた。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは「パリ戦で彼は目立たなかったわけではない」と擁護したが、批判を避けるための発言とも取れる。むしろ、33分のコーナーキックでジョアン・ネヴェスにスペースを与え、1－2の失点を許した場面が彼の唯一の“ハイライト”だったと指摘する声もある。 「彼は目立たなかったかもしれないが、チームのために非常に多くの仕事をしていた」とエベルは補足した。ムシアラは15回の1対1を記録し（オリゼに次ぐ2番目の多さ）、そのうち10回を制した。
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FCバイエルン：ジャマル・ムシアラはハイデンハイム戦でも精彩を欠いた
パリでの大一番から4日後、ブンデスリーガの1.FCハイデンハイム戦（ミュンヘンにとってはさほど重要ではない一戦）に臨んだ際、ムシアラは先発に残った4人のうちの1人だった。しかしパリの時と同様、最下位チームを相手にしても「マジック・ムシアラ」の面影は見られなかった。 3－3の引き分け後、エベルルは「彼は他の選手たちと同様、100％の状態でなかった」と語った。無害なシュート1本を放っただけでハーフタイムに交代。
エベルルは「出場時間を積んだ。その点は前向きだ」と語り、「水曜日に彼がチームを助けてくれる」と断言した。PSGとの第2戦で、ムシアラには再び特別な物語を紡ぐチャンスが訪れる。ゴレツカが2得点を挙げても、ムシアラの先発は安泰だ。