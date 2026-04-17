「あのバカ」は今、仕返しをするのか？移籍候補のアンソニー・ゴードンは、バイエルン・ミュンヘンで二つの役割を担うことになるかもしれない。

彼の急成長に伴い、古巣で愛するリヴァプールへの移籍噂が絶えなかった。インタビューではリヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードを「ヒーロー」「神」と称えた。また、熱狂的リヴァプールファンの親族が、エヴァートン戦では彼の得点を願いつつもチームの敗北を望んだと明かした。 「エバートンを応援している家族は一人もいない。一人もだ」と語った。2024年夏には“放蕩息子”の赤いリヴァプール復帰が噂されたが、移籍は実現しなかった。

スミスは「それ以来、彼の頭にはそのことが少し残っているようだ。パフォーマンスも良い時と悪い時が交互に来ている」と語る。2023/24シーズンほどの安定感はなくなったものの、ゴードンは公式戦152試合で39ゴール28アシストを記録し、得点を重ね続けている。 今季CLではバルセロナに敗れベスト16止まりながら、12得点をマーク。得点の約3分の1はPKで、成功率はケイン並み。バイエルンではケインのバックアップとして機能するだろう。

ニューカッスルのエディ・ハウ監督はゴードンを「真のファイター」と称える。その献身性はディアスを思わせるが、熱さが暴走することもあり、すでに3度の退場処分を受けている。 スミスは「彼の気性はすでに大きな代償を払わせている」と指摘する。昨季FAカップのブライトン戦、そして今季のリヴァプール戦での敗退がその証拠だ。