ここ数年、FCバイエルンは夏にプレミアリーグの高額FWを獲得する。2023年ハリー・ケイン（トッテナム・ホットスパー、9500万ユーロ）、2024年マイケル・オリゼ（クリスタル・パレス、5300万ユーロ）、2025年ルイス・ディアス（リヴァプール、7000万ユーロ）。3人は現在、欧州屈指の攻撃トリオだ。 来夏はアンソニー・ゴードンも加わるのか。
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「あのバカ」は今、仕返しをするのか？移籍候補のアンソニー・ゴードンは、バイエルン・ミュンヘンで二つの役割を担うことになるかもしれない。
複数の報道によると、バイエルンはニューカッスルの25歳攻撃的オールラウンダー獲得に本腰を入れている。ニコラス・ジャクソンとはタイプが異なるが、ゴードンは将来的にそのポジションに入る可能性がある。チェルシーからのレンタルは高額ながら期待外れで、完全移籍はなさそうだ。
本来左ウイングのゴードンは、最近ニューカッスルで4-2-3-1のセンターフォワードを務めていた。 ニューカッスルのファンジン『The Mag』のブロガー兼ポッドキャスター、ジェイミー・スミスは「彼は優れた“偽9番”だが、ベストポジションは依然として左ウイングだ。そこから強力な右足で中央に切り込める」とSPOXに語っている。
バイエルンではディアスとケインのバックアップを務め、途中出場では驚異的なスピードでチームに新機軸をもたらす。彼は欧州屈指のスピードスターで、今季CLでは36.4km/hを記録し8位。 バイエルン陣営の最高速度はオリゼ、ジャクソン、ライマーが記録した33.9km/hで、ゴードンには及ばない。スピードだけでなく、ドリブルと献身的なプレスも評価が高く、特に後者はコンパニの求める運動量と一致する。
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アンソニー・ゴードンのニューカッスル・ユナイテッドでの大ブレイク
リヴァプール生まれのゴードンは、11歳でLFCから戦力外となり、地元のライバルであるエヴァートンへ移籍。16歳でプロデビューし、4年後、2部プレストンへのレンタルを経てレギュラーを獲得した。
2023年1月、21歳のゴードンにニューカッスルが興味を示した。エバートンが放出を拒んだため、彼は練習をボイコット。結果的に4600万ユーロで移籍した。適応期間を経て、最初のフルシーズンで才能を開花させる。 12得点16アシストを記録し、年間最優秀選手にも選ばれた。さらにイングランド代表デビューを果たし、ドイツで開催された欧州選手権にも出場した。
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PK、レッドカード、リヴァプールFCとの噂
彼の急成長に伴い、古巣で愛するリヴァプールへの移籍噂が絶えなかった。インタビューではリヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードを「ヒーロー」「神」と称えた。また、熱狂的リヴァプールファンの親族が、エヴァートン戦では彼の得点を願いつつもチームの敗北を望んだと明かした。 「エバートンを応援している家族は一人もいない。一人もだ」と語った。2024年夏には“放蕩息子”の赤いリヴァプール復帰が噂されたが、移籍は実現しなかった。
スミスは「それ以来、彼の頭にはそのことが少し残っているようだ。パフォーマンスも良い時と悪い時が交互に来ている」と語る。2023/24シーズンほどの安定感はなくなったものの、ゴードンは公式戦152試合で39ゴール28アシストを記録し、得点を重ね続けている。 今季CLではバルセロナに敗れベスト16止まりながら、12得点をマーク。得点の約3分の1はPKで、成功率はケイン並み。バイエルンではケインのバックアップとして機能するだろう。
ニューカッスルのエディ・ハウ監督はゴードンを「真のファイター」と称える。その献身性はディアスを思わせるが、熱さが暴走することもあり、すでに3度の退場処分を受けている。 スミスは「彼の気性はすでに大きな代償を払わせている」と指摘する。昨季FAカップのブライトン戦、そして今季のリヴァプール戦での敗退がその証拠だ。
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FCバイエルンはこれまで2度、ニューカッスル・ユナイテッドに苦戦している。
バイエルン・ミュンヘンはアーセナルFCとともに依然としてゴードンに興味を示している。しかし、強豪との競争に加え、移籍交渉は他にも難航する要因がある。スカイによると、バイエルンはゴードンの代理人と具体的な協議を進めており、選手本人も移籍に前向きだ。それでも彼は2030年までニューカッスルと契約しており、契約解除条項はない。
バイエルンは移籍金を6000万ユーロ程度と見積もるが、スミス氏は「実績の少ない21歳を4600万ユーロで買ったので、9000万ユーロ以下では売らない」と語る。 ニューカッスルは主力を残したいが、FFP遵守のため今夏に資金確保が必要。欧州カップ戦出場圏まで5ポイント差で、残り6節となっている。
バイエルンは今年1月、右SBトリッピアーの獲得でニューカッスルと合意寸前まで進んだが、移籍金で折り合いが付かず断念。代わりにガラタサライからボエイを3000万ユーロで迎えた。
昨夏もニック・ウォルテマデの獲得を長く模索したが実現せず、彼は7500万ユーロでシュトゥットガルトからニューカッスルへ移籍した。 当時、カール＝ハインツ・ルンメニゲ監督は「シュトゥットガルトには、そんな大金を払う“馬鹿”を見つけたとしか言えない」と語った。今回、ニューカッスルはゴードンの移籍金でその“仕返し”をしているのかもしれない。
アンソニー・ゴードン：今シーズンのニューカッスル・ユナイテッドでの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード レッドカード 46 17 5 1