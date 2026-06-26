「あのトップリストに名を連ねる」――ペップ・グアルディオラ対サー・アレックス・ファーガソン論争が激化する中、ノッティンガム・フォレストのレジェンド、ブライアン・クラフは現代の監督たちと比べてどうなのか？

スペイン、スコットランド、ポルトガル、イタリアの象徴的な人物たちが、輝かしい栄誉を積み重ねてきました。彼らはプレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アン、ラ・リーガで国内タイトルを獲得し、チャンピオンズリーグでも優勝しています。

「史上最高の監督（GOAT）」をめぐる議論は続いている。カタルーニャの英雄グアルディオラは、エティハド・スタジアムで10年間20タイトルを獲得した後、マンチェスター・シティを去ることを決めた。

当然、彼は元マンチェスター・ユナイテッド監督ファーガソンと比較される。ファーガソンはオールド・トラッフォードでプレミアリーグ13回、チャンピオンズリーグ2回を制した。地理的なライバル関係も背景にある。

ただし、1992年のプレミアリーグ改称以前にも名将は存在した。チャップマン、バスビー、ペイズリー、シャンクリーなど、時代を超えた比較は難しい。