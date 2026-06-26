Getty/GOAL
翻訳者：
「あのトップリストに名を連ねる」――ペップ・グアルディオラ対サー・アレックス・ファーガソン論争が激化する中、ノッティンガム・フォレストのレジェンド、ブライアン・クラフは現代の監督たちと比べてどうなのか？
シャンクリー、バスビー、グアルディオラ、ファーガソン：歴代最高の監督たち
スペイン、スコットランド、ポルトガル、イタリアの象徴的な人物たちが、輝かしい栄誉を積み重ねてきました。彼らはプレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アン、ラ・リーガで国内タイトルを獲得し、チャンピオンズリーグでも優勝しています。
「史上最高の監督（GOAT）」をめぐる議論は続いている。カタルーニャの英雄グアルディオラは、エティハド・スタジアムで10年間20タイトルを獲得した後、マンチェスター・シティを去ることを決めた。
当然、彼は元マンチェスター・ユナイテッド監督ファーガソンと比較される。ファーガソンはオールド・トラッフォードでプレミアリーグ13回、チャンピオンズリーグ2回を制した。地理的なライバル関係も背景にある。
ただし、1992年のプレミアリーグ改称以前にも名将は存在した。チャップマン、バスビー、ペイズリー、シャンクリーなど、時代を超えた比較は難しい。
- Getty
クラフはモウリーニョらと互角に戦えたか？
フォレストを1部優勝と2度の欧州制覇に導いたクラフが名監督であることは疑いがない。 グアルディオラやモウリーニョと比べた場合について問われると、レッズのレジェンド、シルトンはリンクス・ファイン・フレグランス社の「ザ・オフィシャル・メイクアップ」キャンペーンの一環でGOALにこう語った。「彼らはそれぞれが異なる。クラフは別の時代の監督だった。彼は実に特別な人物だった。
「人々はクラフについて語りますが、私は今でもピーター・テイラーを彼と同列に置いています。なぜなら、ピーターはクラフとはまた異なる側面をもたらしてくれたからです。クラフは、独特のオーラと尊敬を集める、まさに特別な人物でした。挙げられた監督たちは皆、それぞれのクラブで素晴らしい手腕を発揮してきたので、『ああ、彼が最高だった』と一概に言うのは非常に難しいですね。彼は間違いなく、トップクラスの監督の一人でした。」
技術が進歩した今も、スカウトは目利きで才能を見極められるのか？
クラフの理念にとって長年の盟友テイラーがどれほど重要か、また統計や映像分析が氾濫する現代でも目利きによる才能発掘が失われていないか問われたシルトンは、「いいえ、そうは思いません。 ブライトンやボーンマスのようなクラブは優れたスカウト戦略を持ち、下部リーグから選手を発掘し、活躍させた後に高値で売却している。要は選手を見極める目だ。
「ピーター・テイラーのことは今でもよく覚えている。僕が15歳のとき、ユースチームに所属していた。土曜の朝、リザーブチームに昇格するまでのわずか3か月間のことだった。彼はこう言ったんだ。『君がユースチームでプレーしていたとき、僕はいつも土曜の朝、キャップをかぶってそこにいたよ』と。 「君が気づいていなくても、僕はいつも見ていた。いつか必ず僕のクラブでプレーさせるつもりだった」と。その言葉は胸に響いた。彼は本当に優れた目利きだった。
現在、2026年W杯に向けて北米には名将たちが集結し、世界最高峰のタイトルへ歩みを進めている。
- Lynx
2026年ワールドカップ：北米での波乱を避けたい監督たち
サッカー史上最も物議を醸した瞬間の当事者であるシルトンは、ついにその件に区切りをつけた。 リンクス・ファイン・フレグランスが後援したこの和解の儀式で、シルトンは1986年W杯の悪名高き場面を体現するマスコットと握手した。この「ザ・オフィシャル・メイクアップ」の瞬間は、長年の論争に区切りをつけた。
この「公式和解」は、ピーターの故郷に近いチェルムズフォードFCのグラウンドで行われ、リンクスは2026年W杯のスポンサーとしてアルゼンチン人マスコットを現地に招いた。試合終了：シルトン×リンクス 1、恨み 0。