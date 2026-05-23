「あのスピーチは惨事だった！」――マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、退任を選手に伝えた際、「とても緊張していた」と明かした。

最後の試合前記者会見で、55歳の彼は誇りと感謝をにじませ、日曜日の最終戦への意気込みを語った。グアルディオラ監督は「イングランドでの10年間には本当に満足している。 言葉が見つからない。満足で、幸せで、誇らしい。これが人生最高の経験だ。そうでなければ10年も続けられなかった。長年の愛と親しみに、心から感謝している。

問題は「いつ」ではない。今日でも明日でもない。ただ「よし、やろう」と思える時が来るのだ。昨日でも1週間前でもない。少しはそう思っていたが、もちろん我々は今シーズンも戦っている。選手たちと心を一つにして臨みたいので、完全に距離を置きたい。もう何も戦う必要がなくなり、すべてを達成したその時こそ、引退を告げるべき時だ。 日曜日に仲間たちにきちんと別れを告げ、ピッチで全員を抱きしめたい。だから今回発表した」