AFP
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「あのスピーチは惨事だった！」――マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、退任を選手に伝えた際、「とても緊張していた」と明かした。
カタルーニャの首謀者が、感慨深い退団を認めた
数々の栄誉に輝く監督は金曜朝、プレミアリーグ最終節を前にサポーターに心に残る別れのメッセージを送り、沈黙を破った。シティの取締役会は、彼の10年にわたる改革を称え、ノーススタンドの改名や記念像設置などを含む大規模な計画を発表。グアルディオラはクラブとの関係を完全に断たず、シティ・フットボール・グループのグローバル・アンバサダーとして残留することで合意した。
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グアルディオラ、10年の支配を振り返る
最後の試合前記者会見で、55歳の彼は誇りと感謝をにじませ、日曜日の最終戦への意気込みを語った。グアルディオラ監督は「イングランドでの10年間には本当に満足している。 言葉が見つからない。満足で、幸せで、誇らしい。これが人生最高の経験だ。そうでなければ10年も続けられなかった。長年の愛と親しみに、心から感謝している。
問題は「いつ」ではない。今日でも明日でもない。ただ「よし、やろう」と思える時が来るのだ。昨日でも1週間前でもない。少しはそう思っていたが、もちろん我々は今シーズンも戦っている。選手たちと心を一つにして臨みたいので、完全に距離を置きたい。もう何も戦う必要がなくなり、すべてを達成したその時こそ、引退を告げるべき時だ。 日曜日に仲間たちにきちんと別れを告げ、ピッチで全員を抱きしめたい。だから今回発表した」
グアルディオラ監督、選手に「大惨事」と語った。
退任発表後、グアルディオラはロッカールームの反応についてこう語った。「スピーチは散々だった。いつも以上に緊張した。
「皆さんにお話ししたように選手にも伝えました。幼少期から持ち続けた情熱とエネルギーを今後保てないと感じ、正直に判断しました。何よりも、すべてを与えてくれたクラブと私を信じてくれる人々のためです。」
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エティハドの送別会に続き、大規模なパレードが行われる。
シティは日曜日、ホームでアストン・ヴィラと対戦する。ファンはクラブ史上最も成功した監督に敬意を表する。プレミアリーグ2位は確定しており、チームは監督に最高の送別を贈る。月曜日には男子、女子、ユースが参加するパレードで黄金の時代が幕を閉じる。