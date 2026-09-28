Anadolu Agency
翻訳者：
「あのスター選手はいない！」。サンドロ・トナーリがベルギー戦敗戦後、イタリアの現実を率直に語る
トナーリ、重要なトルコ戦を前にリーダーとして台頭へ
イタリア代表MFサンドロ・トナーリは、火曜夜にブルサで行われるUEFAネーションズリーグのトルコ戦を前に、ロベルト・マンチーニ監督率いるチーム内で高まりつつあるリーダーとしての存在感を示した。ローマで行われた金曜のベルギー戦で1-2の敗戦を喫した試合に先発した26歳のMFは、身体面でも精神面でも完全に回復していると明かした。
トナーリは、今大会初勝ち点を獲得するためにも、イタリアは直ちに立ち直らなければならないと強調した。
このMFは、困難な移行期にあるチーム全体の結束を訴えた。
- Anadolu Agency
MFが若手タレントを生かすため、ベテラン勢にプレッシャーを引き受けるよう要求
トナーリは記者団に対し、イタリア代表の陣容について成熟した見解を示し、試合を一瞬で決められるような絶対的スーパースターはチームにいないと認めた。そのうえで、台頭する若手がピッチで持ち味を発揮できるよう、経験豊富な選手たちが世間の批判を引き受けるべきだと訴えた。
またトナーリは、戦術面での成長には一足飛びの完成を求めず、段階的に取り組む姿勢が必要だと強調した。
「コンディションはいいし、100％回復している」とトナーリは語った。「金曜日の試合ではいいプレーができなかったし、負けるに値した。難しい時間を背負い、若い選手たちが自由にプレーして成長できるようにするのは、より経験のある僕たちの役目だ。10秒で試合を変えられるような1人のスターはいない。だからこそ、僕たちは一歩ずつ積み上げていかなければならない」
トナーリ、チームの結束力と長期的な可能性を強調
最近の結果にもかかわらず、トナーリはチーム全体の健全さと労働倫理に完全な信頼を示した。国際舞台での連係構築には時間と試合経験の積み重ねが必要だとし、サポーターやメディアにも忍耐を求めた。
このMFは、チームが長期的な目標を達成するのに十分なクオリティーを備えていると主張した。
「これはとても健全で、とても若いグループだし、すべてをすぐに期待することはできない」とトナーリは付け加えた。「僕たちはこれからも一緒に戦う試合がたくさんあるし、さらにチームとしてまとまるために努力を続ける必要がある。僕たちのクオリティーは必ず表れてくる」
- Getty Images Sport
トナーリ、ブルサで中盤中央のアンカー起用へ準備整う
イタリアがブルサのアタテュルク・スポル・コンプレクシでピッチに向かう準備を進める中、トナーリは試合当日の任務に集中している。マンチーニ監督は、ヴィンチェンツォ・モンテッラ率いるエネルギッシュなチームを相手に試合のテンポを支配するため、このMFの戦術的規律に信頼を寄せている。
イタリアは金曜日にパリでフランスと対戦する前に、勝ち点3獲得を目指す。
トナーリはブルサでイタリアを勝利に導くことを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。