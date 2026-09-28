イタリア代表MFサンドロ・トナーリは、火曜夜にブルサで行われるUEFAネーションズリーグのトルコ戦を前に、ロベルト・マンチーニ監督率いるチーム内で高まりつつあるリーダーとしての存在感を示した。ローマで行われた金曜のベルギー戦で1-2の敗戦を喫した試合に先発した26歳のMFは、身体面でも精神面でも完全に回復していると明かした。

トナーリは、今大会初勝ち点を獲得するためにも、イタリアは直ちに立ち直らなければならないと強調した。

このMFは、困難な移行期にあるチーム全体の結束を訴えた。