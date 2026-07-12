Getty Images Sport
翻訳者：
「あのケーブルの方がノニ・マドゥエケよりマシだった！」――ズラタン・イブラヒモビッチが、ノルウェー戦でアーセナルFWがハーフタイムに交代したことを受け、イングランド代表ウインガーのプレーを痛烈に批判。
イブラヒモビッチ、マドゥエケの「歩き」を痛烈批判
イングランドはベリンガムの2得点で準決勝に進んだ。しかしイブラヒモビッチは、右サイドで先発したマドゥエケのパフォーマンスを「物足りない」と酷評した。
フォックス・スポーツのノックアウトステージ中継で、イブラヒモビッチは24歳FWを痛烈に批判した。 「［水分補給のための休憩］で［試合の流れ］が少し変わった。ジュード・ベリンガムがイングランド代表で最も活発に動いていた選手だったからだ」とイブラヒモビッチは指摘した。「しかし、マドゥエケがピッチに立っている間は、イングランドは実質1人少ない状態でプレーしているように見える。彼がボールを受けるたびに間違った判断を下し、ピッチ上をただ歩いているだけだと言わざるを得ない。」
- AFP
カメラケーブルの比較
ベリンガムの同点弾直前、ボールがスパイダーカムのケーブルに当たったように見え、試合は物議を醸した。ノルウェーが抗議する中、イブラヒモビッチはこれを機にマドゥエケの低調なプレーを痛烈に批判した。
「水分補給の休憩でさえ彼には役立たなかった。彼は出場しているが全試合で先発しているわけではない。イングランドは1人少ない状態で始めた。だがボールがケーブルに触れたなら、そのケーブルの方がマドゥエケより良いパフォーマンスを見せた」とイブラヒモビッチは冗談を飛ばした。
トゥヘル監督がハーフタイムに采配
イブラヒモビッチはマドゥエケの影響力のなさを確信し、両チームがまだトンネル内にいる間に即座の交代を求めた。「もし僕がトゥヘルなら、彼を交代させるね。最初の45分間、彼は何もやっていないから」とハーフタイムに語った。この戦術的助言通り、トゥヘル監督は後半開始前にマドゥエケをサカに交代させた。
イングランド代表監督も、勝利したもののチーム全体のパフォーマンスに不満を共有していた。ベリンガムの活躍でアルゼンチン戦が決まったが、サカの代役を機能させる難しさは、決勝に近づくスリー・ライオンズにとって依然として課題だ。
- AFP
FIFA、干渉の主張を否定
スウェーデンのレジェンドの挑発にもかかわらず、カメラケーブルに関する公式見解は明確だった。ノルウェー側は判定に不満だったが、FIFAは試合球のセンサーが動きと衝撃を追跡していると説明し、ゴールを有効とした。
FIFAメディアは「45分+2秒のイングランドのゴール前、ボール内センサーは空中で『ハートビート』のピークを検出せず、架線に触れて軌道が変わった証拠はない」と声明を出した。技術的には接触なしと判断されたが、イブラヒモビッチのマイアミでの悪夢に対する痛烈な批判からマドゥエケを免罪することはできなかった。
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