「あのケーブルの方がノニ・マドゥエケよりマシだった！」――ズラタン・イブラヒモビッチが、ノルウェー戦でアーセナルFWがハーフタイムに交代したことを受け、イングランド代表ウインガーのプレーを痛烈に批判。

ベリンガムの同点弾直前、ボールがスパイダーカムのケーブルに当たったように見え、試合は物議を醸した。ノルウェーが抗議する中、イブラヒモビッチはこれを機にマドゥエケの低調なプレーを痛烈に批判した。

「水分補給の休憩でさえ彼には役立たなかった。彼は出場しているが全試合で先発しているわけではない。イングランドは1人少ない状態で始めた。だがボールがケーブルに触れたなら、そのケーブルの方がマドゥエケより良いパフォーマンスを見せた」とイブラヒモビッチは冗談を飛ばした。



