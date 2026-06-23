アトレティコ・マドリードは、FWジュリアン・アルバレスの移籍報道を受け、バルセロナへ批判を寄せた。クラブ関係者はスペイン紙『AS』に「バルセロナが過去にとった行動は見てきた。彼を獲得できる金額は存在せず、移籍はない」と語った。
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「あのクラブが不正な組織であることは誰もが知っている」。アトレティコ・マドリードは、ワールドカップ優勝者ジュリアン・アルバレスの移籍を巡る騒動でFCバルセロナを非難し、提訴する方針を示した。
ここ数週間、マドリード退団とりわけバルサ移籍が噂されていたアルバレスは、月曜に行われたワールドカップ・グループリーグ第2戦アルゼンチン対オーストリア（2-0でアルゼンチン勝利）後に即座に移籍を表明。「移籍が皆にとって最善だ」と26歳の彼はESPNに語った。「夢を叶えたい。」
だがアトレティコは「5億ユーロの違約金を払うか、移籍は成立しない」と反論。 また、アルデミスは2030年まで契約がある選手と交渉したとして、バルサをFIFAスポーツ仲裁裁判所に提訴する方針だ。
「バルサが不誠実なクラブなのは誰もが知っている。だが今回は、それを許さないクラブに当たってしまった」と関係者は語った。
バルサだけでなく、PSGやレアル・マドリードもジュリアン・アルバレスの獲得に興味を示している。
欧州のトップクラブがアルバレスの獲得に動いている。チャンピオンズリーグ王者のPSG、イングランド王者アーセナル、そしてアトレティコのライバルであるバルセロナとレアル・マドリードだ。
レアル・マドリードは2022年W杯優勝のアルヴァレスに1億5000万ユーロを提示したが、アトレティコは拒否。
数週間前、アトレティコはSNSでバルサを嘲笑し、「虚偽の報道」や「意図的なリーク」と批判した。
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アルバレスがアトレティコ関係者に移籍希望を伝えた
「話すのにふさわしいタイミングでないことは分かっている」とダラスでのワールドカップ試合後、アルバレスは語った。「だが、これ以上隠れたくない。正直でありたいし、アトレティコで話すべき人には既に話した」。彼は移籍の意向を伝えたという。
移籍先については明言しなかったが、ESPNによると、退団するレヴァンドフスキの後継者を探すバルセロナに強い関心を抱いているという。
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ワールドカップでジュリアン・アルバレスは今のところ控え選手だ
アルバレスがスターとして認められたのは2022年のカタールW杯。当時22歳だった彼はリオネル・メッシとともプレーし、アルゼンチンの優勝に貢献した。リバー・プレートとマンチェスター・シティを経て、2024年夏に7500万ユーロでアトレティコへ移籍し、2030年までの契約を結んだ。
シメオネ監督の下で106試合に出場し49得点17アシストを記録したが、タイトルは獲得できなかった。
現在米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップでは、彼はまだ存在感を示せていない。ディフェンディングチャンピオンのアルゼンチン代表が挙げた2勝5得点はすべてメッシによるもので、アルバレスは途中出場にとどまっている。