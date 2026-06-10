ZDFで放送されたドキュメンタリー『キャプテン・キミッヒ』で、万能型MFキミッヒはバイエルン・ミュンヘンでの将来が揺れた時期を語った。1年余り前、契約最終段階だった彼は選択肢を慎重に検討したため、監督委員会は苛立ち、クラブは一時オファーを取り下げた。 その間、スポーツディレクターのマックス・エベルルら首脳陣は移籍にも理解を示していたという。その後、エベルルやクリストフ・フロイントと再交渉し、2025年3月に2029年までの契約延長に合意した。

キミッヒは首脳陣との決定的な会話について「マックス・エベルと話をした。彼は『もし君が去りたいなら、君は売り物だ。可能だ』と確認してくれた」と明かした。この言葉は、ドイツ最多優勝クラブでの自身の将来について彼の考え方を大きく変えた。