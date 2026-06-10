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「あのオファーはとんでもなかった！」――バイエルン・ミュンヘンのエースは、ルイス・エンリケ監督に誘われPSG移籍寸前だったと認めた。ドイツの強豪は移籍を許可していたという。
エベルは出発を許可した
ZDFで放送されたドキュメンタリー『キャプテン・キミッヒ』で、万能型MFキミッヒはバイエルン・ミュンヘンでの将来が揺れた時期を語った。1年余り前、契約最終段階だった彼は選択肢を慎重に検討したため、監督委員会は苛立ち、クラブは一時オファーを取り下げた。 その間、スポーツディレクターのマックス・エベルルら首脳陣は移籍にも理解を示していたという。その後、エベルルやクリストフ・フロイントと再交渉し、2025年3月に2029年までの契約延長に合意した。
キミッヒは首脳陣との決定的な会話について「マックス・エベルと話をした。彼は『もし君が去りたいなら、君は売り物だ。可能だ』と確認してくれた」と明かした。この言葉は、ドイツ最多優勝クラブでの自身の将来について彼の考え方を大きく変えた。
- AFP
PSGの執拗な獲得工作とルイス・エンリケの要因
バイエルンがオファーを検討すると発表すると、PSGはすぐに行動した。キミッヒは、ルイス・エンリケ監督とスポーツアドバイザーのルイス・カンポスが率いるフランス勢に強い印象を受けたと明かした。カンポスはパリのプロジェクトを説明するため、キミッヒの自宅を訪れるほど熱心だった。
31歳のキミッヒは、パルク・デ・プランス（PSGの本拠地）の関係者が示した献身的な姿勢に驚いた。「パリには、非常に献身的なクラブがあった。そんな風に、私の視野に入っていなかったクラブだった」とキミッヒは述べた。主要人物たちとの話し合いについて彼はこう付け加えた。「彼らは本当に素晴らしい仕事をしてくれたし、私を本当に欲しがっているという印象を与えてくれた。それが本当に私の心を捉えたんだ。」
破格の金融プランとファミリープラン
パリへの移籍交渉は最終段階に達し、キミッヒは家族と4人の子供たちの新生活準備を始めていた。彼は「並外れた」と語る契約オファーを受け、パリの住宅地や学校を下見したと明かした。巨額報酬にもかかわらず、最終決断は金銭以外のものであったと強調した。
交渉の過程でPSG首脳陣から提示された契約規模については「金銭面はとんでもなかった。本当に、とてもとんでもなかった」と明かした。
それでも「それを決定打にはしたくなかった」と冷静に語った。当時、彼は退団ほぼ確実と見ており、「このまま残留するために何が必要か分からない。更新する可能性は5％しかない」と明かした。
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コンパニー時代を見届ける
退団が濃厚だったキミッヒは、家族への配慮と新監督就任で残留を決断した。コンパニ新監督が彼を軸にしたビジョンを示したことが決め手となった。
騒動が収束した今、キミッヒはパリの巨額オファーを断りミュンヘンに残った選択が正しかったと確信している。彼はリーダーとしてチームに復帰し、当面は中心選手としてプレーする見込みだ。「バイエルンとの契約を延長したのは正しかった」と語り、この騒動に幕を閉じた。