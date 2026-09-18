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「あのような形で戻ってくるなら、印象的だ！」 マルク・ファン・ボメルがベルギー代表監督就任と息子ルベンのオランダ代表招集を祝福
マルクとルーベン・ファン・ボメル、そろってデビューの節目を迎える
マルク・ファン・ボメルは金曜日、ベルギー代表監督として初の招集メンバーを発表する一方で、息子ルベン・ファン・ボメルがオランダ代表に初招集され、歴史的な家族の節目を祝った。新生オランダ代表を率いるシャビ・エルナンデス監督は、22歳のPSV所属FWを、同じく初招集のヒバイ・ゼヒールとともに26人のメンバーに選出した。
49歳のオランダ人指揮官は、ベルギー代表監督として自身の初陣について語るとともに、息子の代表初招集にも反応した。
ルベンは9月21日月曜日の午後、ザイストにあるオランダ代表の拠点に合流する。
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監督、息子のひざ負傷からの復帰を称賛
ベルギー代表の就任会見で、ファン・ボメルは昨季に深刻な膝の負傷を負った息子がたどった感情の揺れ動きを振り返った。ルベンは9月に重度の十字じん帯損傷を負い、シーズン全休を余儀なくされたが、今季はPSVで本来の高いパフォーマンスを取り戻した。
義父ベルト・ファン・マルワイクの下で、自身も2010年ワールドカップ決勝に出場したファン・ボメルは、国際舞台の最高レベルに戻るために必要な決意の強さを強調した。
「私はそのことをとても誇りに思っている。私自身もオランダ代表でプレーした」とファン・ボメルは語った。「彼は十字じん帯損傷により、本当に厳しい1年を過ごした。ああいう形で戻ってくるのは見事だ」
ファン・ボメル、アヤックスのタックル騒動をめぐり息子を擁護
2つの国際舞台での節目を祝うだけでなく、ファン・ボメルは、ルーベンがアヤックスのアーロン・ボウマンに犯した物議を醸すタックルをめぐる最近のメディアの厳しい視線についても言及した。新たにベルギー代表を率いることになった指揮官は、このファウルで息子がレッドカードに値したことを認めつつ、この件はあくまでピッチ上の出来事として評価すべきだと批判する側に訴えた。
また、そうしたピッチ外の雑音によって、このウインガーのプロとしての成長全体から目をそらすべきではないと強調した。
「彼は順調に成長している。あの試合の後には確かに何かが起きた」とファン・ボメルは述べた。「アヤックス戦でのあのミスはレッドカードに値した。しかし、そこに別のことを持ち込むべきではない。起きた場面は、ピッチ上でのものとしてそのまま判断しなければならない」
- Photo News
歴史ある家族のレガシーが国境を越えて受け継がれる
この同時の国際的節目は、現代欧州サッカー史におけるユニークな1章を刻むものだ。マルク・ファン・ボメルがイタリア戦でベルギー代表のベンチで監督デビューに向けて準備を進める一方、その息子ルーベンはオランダ代表でA代表の国際舞台に足を踏み入れる。
ルーベンは、アムステルダムでのドイツ戦を皮切りとするネーションズリーグ4試合を前に、シャビの率いるチームに合流する。
父子は今、ネーションズリーグAリーグでそれぞれの代表キャリアを歩み始める。
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