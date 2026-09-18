マルク・ファン・ボメルは金曜日、ベルギー代表監督として初の招集メンバーを発表する一方で、息子ルベン・ファン・ボメルがオランダ代表に初招集され、歴史的な家族の節目を祝った。新生オランダ代表を率いるシャビ・エルナンデス監督は、22歳のPSV所属FWを、同じく初招集のヒバイ・ゼヒールとともに26人のメンバーに選出した。

49歳のオランダ人指揮官は、ベルギー代表監督として自身の初陣について語るとともに、息子の代表初招集にも反応した。

ルベンは9月21日月曜日の午後、ザイストにあるオランダ代表の拠点に合流する。