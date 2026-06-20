テレビ解説者のティエリ・アンリは、5度世界最優秀選手に選ばれたこの選手を「露骨な利己主義者」と批判した。FOXでこう語った。「テレビ観戦の皆さん、重要なのは、得点をすべきはチームであり、あなた個人ではないということです。」

フライブルク元監督シュトライヒもZDFで戦術的理由で起用しないだろうと語り、リオ五輪金メダリストのクラマーは、多くのポルトガル代表が内心ロナウド抜きでプレーしたいと推測した。

ネヴェスの状況は、ドイツで起きたミュラーのケースを少し思い起こさせる。2018年、トーマス・ミュラーの元妻リサ・ミュラーが注目された。 バイエルン対フライブルクが1－1で終わった後、彼女は途中出場したミュラーの写真をインスタグラムに投稿。「70分も経って、ようやくひらめいたのか」とコヴァチ監督を皮肉った。その後、リサは謝罪した。