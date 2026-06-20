ワールドカップ開幕戦でコンゴ民主共和国と1－1で引き分けたポルトガルでは、ピッチ内外で不満が噴出している。その中心にいるのは、やはりクリスティアーノ・ロナウドだ。
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「あなたの『GOAT』に、引退しろって伝えて！」ポルトガル代表スターの恋人がクリスティアーノ・ロナウドを痛烈批判。
このスーパースターはアフリカ勢との引き分け試合で説得力に欠けるプレーを見せ、41歳の彼が代表チームに居場所はないという声は試合前から高まっていた。チームメイトのジョアン・ネヴェスの恋人もしばらく同じ考えのようだ。
マダレナ・アラガオは、彼氏のネヴェスとの写真を投稿したインスタグラムで、ファンから「あなたの彼氏はバカだ。私のGOATにボールをパスさせろ」と書き込まれると、「あなたのGOATに引退を勧めて。彼は自己中心的よ」と返答した。Instagram
ジョアン・ネヴェスの恋人への誹謗中傷コメント
ロナウドは欧州選手権とワールドカップで10試合連続無得点。コンゴ民主共和国戦では90分でわずか25回しかボールに触れなかった。試合前、ネヴェスは「クリスティアーノがチームやサッカー界のために何をしてきたかは知っている。彼は私たちを助けるためにここにいる」と語った。
それでもアル・ナスル支持者はこの称賛では物足りず、ネベスの恋人アラガオのプロフィールに憎悪のコメントを寄せた。 あるユーザーは「お前の犬にクリスティアーノを尊重させろ」と投稿。別のユーザーはネヴェスの身長1.71mを揶揄し、「お前の小人みたいな彼氏にロナウドを尊重させろ」と書き込んだ。
テレビの専門家たちがロナウドを批判
テレビ解説者のティエリ・アンリは、5度世界最優秀選手に選ばれたこの選手を「露骨な利己主義者」と批判した。FOXでこう語った。「テレビ観戦の皆さん、重要なのは、得点をすべきはチームであり、あなた個人ではないということです。」
フライブルク元監督シュトライヒもZDFで戦術的理由で起用しないだろうと語り、リオ五輪金メダリストのクラマーは、多くのポルトガル代表が内心ロナウド抜きでプレーしたいと推測した。
ネヴェスの状況は、ドイツで起きたミュラーのケースを少し思い起こさせる。2018年、トーマス・ミュラーの元妻リサ・ミュラーが注目された。 バイエルン対フライブルクが1－1で終わった後、彼女は途中出場したミュラーの写真をインスタグラムに投稿。「70分も経って、ようやくひらめいたのか」とコヴァチ監督を皮肉った。その後、リサは謝罪した。