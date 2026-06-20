ワールドカップ開幕戦でコンゴ民主共和国と1－1で引き分けたポルトガルでは、ピッチ内外で不満が噴出している。その中心にいるのは、やはり賛否両論のクリスティアーノ・ロナウドだ。
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「あなたの『GOAT』に、引退しろって伝えて！」ポルトガル代表スターの恋人がクリスティアーノ・ロナウドを痛烈に批判
このスーパースターはアフリカ勢との引き分け試合で説得力に欠けるプレーを見せ、41歳の彼が代表チームに居場所はないという声は試合前から高まっていた。チームメイトのジョアン・ネヴェスの恋人もしばらく同じ考えのようだ。
マダレナ・アラガオは、恋人のネヴェスとの写真を投稿したインスタグラムで「あなたの彼氏はバカだ。私のGOATにボールをパスさせろ」というコメントを受け、「あなたのGOATに引退を伝えて。彼は自己中心的」と返信した。Instagram
ジョアン・ネヴェスの恋人への誹謗中傷コメント
ロナウドは欧州選手権とワールドカップで10試合連続無得点。コンゴ民主共和国戦では90分でわずか25回しかボールに触れなかった。試合前、ネヴェスは「クリスティアーノがチームやサッカー界のために何をしてきたかは皆知っている。彼は私たちを助けるためにここにいる」と語った。
それでもアル・ナスル支持者はこの称賛では物足りず、ネヴェスの恋人アラガオのプロフィールに憎悪のコメントを寄せた。 あるユーザーは「犬にクリスティアーノを敬えと伝えろ」、別のユーザーはネヴェスの身長171cmを揶揄し「小人みたいな彼氏にロナウドを敬えと伝えろ」と書き込んだ。