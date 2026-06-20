このスーパースターはアフリカ勢との引き分け試合で説得力に欠けるプレーを見せ、41歳の彼が代表チームに居場所はないという声は試合前から高まっていた。チームメイトのジョアン・ネヴェスの恋人もしばらく同じ考えのようだ。

マダレナ・アラガオは、恋人のネヴェスとの写真を投稿したインスタグラムで「あなたの彼氏はバカだ。私のGOATにボールをパスさせろ」というコメントを受け、「あなたのGOATに引退を伝えて。彼は自己中心的」と返信した。

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