Magentaのドキュメンタリーシリーズ『Wontorras World Cup – 父と娘、ワールドカップ』の撮影のため、ウォントラは父のイェルクと共に、すでに米国、カナダ、メキシコを巡っており、その際、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムにあるドイツサッカー連盟（DFB）の合宿地も訪れました。
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「あなたからは強い懐疑的な態度がにじみ出ている」：DFBのW杯宿泊施設選定（米国）に疑問符
彼女の結論は、どちらかといえば冷ややかなものだった。月曜日にMagenta TVの記者会見で、この司会者は次のように述べた。「私たちは現地に行きました。正直、疑問符をつけたくなりますね。宿泊先の選定は興味深いものです。そこでしっかり準備をして集中することはできると思いますが、周辺には全く何もないんです。そこがいつも少し気になるところですね。」
同じく記者会見に出席していた元ドイツ代表のマッツ・フンメルスは、これに対し「君からそんな大きな懐疑的な雰囲気が伝わってくるのが最高だね」と応じた。元プロ選手である彼にとって、大会では常にチーム内に「良い雰囲気」を醸成することが重要だったという。「全員が一緒に時間を過ごすこと」だ。
その中で特に際立っていたのが、2014年のワールドカップ優勝時にドイツ代表が滞在したカンポ・バイーアだった。「全員が一緒に外に出て、顔を合わせ、何かをして過ごした。それが大きなチームスピリットを生み出した」とフンメルスは語った。
2018年および2022年のワールドカップ大会における宿泊施設は批判を浴びた
2018年と2022年の不名誉なワールドカップ大会においても、選手村の選定は注目を集めた。ロシアのワトゥティンキに設けられたドイツ代表の選手村は、その荒涼とした環境と人里離れた立地を理由に、当時のドイツサッカー連盟（DFB）マネージャー、オリバー・ビアホフに対し激しい批判を浴びた。 「かつて党のエリートたちのための高級な隠れ家として計画されたこの施設は、4年前のカンポ・バイアの『安らぎのオアシス』と比較すると、ビーチという風景というよりは、むしろ軍事施設のような外観が際立っている」と、例えば『南ドイツ新聞』は評した。ドイツ代表のヨアヒム・レーヴ監督自身も、「優れたスポーツ学校の魅力」と表現した。
カタールW杯のアル・ルワイスでの合宿地も、その隔絶された立地ゆえに大きな議論を呼んだ。他の参加国のほとんどが首都ドーハに滞在していたのに対し、DFB代表チームは唯一、国のほぼ反対側の端に陣取っていた。 『キッカー』誌は、これを「類を見ない孤独」と表現した。「2022年ほど、DFBの合宿地の周辺が何キロにもわたって陰鬱で広大だったことは、おそらくかつてなかっただろう。」
これは物流面でも問題を引き起こした。試合前のFIFA主催の義務的な記者会見のため、ハンス・フリック監督は定期的に車で1時間かけてドーハまで移動しなければならなかった。グループリーグ第2戦のスペイン戦前には、移動の負担を理由に選手全員が欠席し、ドイツサッカー連盟（DFB）はFIFAとの間でトラブルに発展した。
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ナゲルスマン監督、W杯の合宿地について：「必要な静けさと休息の場」
ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマン（38）率いるチームは、今夏のワールドカップ期間中、ウィンストン・セーラムにあるホテル「ザ・グレイリン・エステート」に滞在することになった。 この敷地は、外観が中世の城を彷彿とさせる。55ヘクタールに及ぶ敷地内には、それぞれ個性的なデザインの客室が85室ある。この建物は約100年前に私邸として建てられたが、現在は近隣の大学が所有・運営している。
ナゲルスマン監督自身も現地を何度か視察しており、そのことが最終的に選定の決め手となった。「我々はチームとして、ヘルツォーゲンアウラッハにある『アディダス・ホーム・グラウンド』という、常に集まることができる一方で、必要な静けさと休息の場も確保できる場所を見つけました。この組み合わせを、『ザ・グレイリン・エステート』でも見つけることができました」と、彼は宿泊先の発表の際に語った。