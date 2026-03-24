「あなたからは強い懐疑的な態度がにじみ出ている」：DFBのW杯宿泊施設選定（米国）に疑問符

彼女の結論は、どちらかといえば冷ややかなものだった。月曜日にMagenta TVの記者会見で、この司会者は次のように述べた。「私たちは現地に行きました。正直、疑問符をつけたくなりますね。宿泊先の選定は興味深いものです。そこでしっかり準備をして集中することはできると思いますが、周辺には全く何もないんです。そこがいつも少し気になるところですね。」

同じく記者会見に出席していた元ドイツ代表のマッツ・フンメルスは、これに対し「君からそんな大きな懐疑的な雰囲気が伝わってくるのが最高だね」と応じた。元プロ選手である彼にとって、大会では常にチーム内に「良い雰囲気」を醸成することが重要だったという。「全員が一緒に時間を過ごすこと」だ。

その中で特に際立っていたのが、2014年のワールドカップ優勝時にドイツ代表が滞在したカンポ・バイーアだった。「全員が一緒に外に出て、顔を合わせ、何かをして過ごした。それが大きなチームスピリットを生み出した」とフンメルスは語った。