「あと5試合残っている」：サイード・エル・マラの大型移籍が近づく

一方、『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』紙は、エル・マラがスターアドバイザーの力を借りてイングランドへの移籍を急ぐ可能性があると報じた。 3月からエル・マラの代理人であるアリ・バラットがその中心だ。エル・マラはケルン近郊出身で、兄マレクも担当していた前代理人とこの件で決別した。

バラットはプレミアリーグに太いパイプを持つとされ、ドイツではニコラス・ジャクソン（チェルシー→バイエルン）のレンタル移籍で知られる。彼はその後、「アリ・バラットがゲームを再定義した」という奇妙な見出しの声明で自己を称賛した。

ブンデスリーガ1年目のエル・マラは11ゴール4アシストをマークし、ケルン最多得点を記録。ブレーメン戦ではPKで1-0のリードをもたらした。 11月にはユリアン・ナーゲルスマン監督にドイツ代表Aチームに初招集され、W杯出場への期待も高まったが、初戦後にU-21代表へ合流し出場機会はなかった。3月の合宿には招集されなかった。