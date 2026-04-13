日曜日にゲイスボッケがSVヴェルダー・ブレーメンを3－1で下したが、注目される攻撃的選手は去就について語らなかった。
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「あと5試合残っている」：サイード・エル・マラの大型移籍が近づく
「気分は上々だ。これからどうなるかは分からない」とエル・マラはDAZNのマイクに語った。「でも、まだ5試合ある。全力で臨む。トーマス・ケスラーとは率直に話し合い、オープンな関係を保っている。残りの重要な試合に集中し、その時が来れば道は開ける」
19歳の彼が夏に退団する可能性はもはや公然の秘密だ。数か月前からプレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへの移籍噂が絶えないが、ケルンはこれまでのオファーを拒否し、より高額なオファーを期待している。
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エル・マラ：ケスラーが法外な価格設定を否定
『Sport Bild』は4月初め、移籍金5000万ユーロを要求と報じた。だがブライトンは3500万ユーロ以上は払わないという。ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラー氏は『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』に現時点でオファーはないと語った。
また、ケスラー氏は「選手側も現時点で他クラブとの交渉を希望していない」と説明。エル・マラスの2030年までの契約には解除条項がないとも指摘した。以前、家族がブライトンと合意したとの報道もあった。 また、5000万ユーロという「最低売却価格」の噂についても「定義されていない」と否定した。
エル・マラは有名エージェントを通じて移籍を急いでいるのか？
一方、『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』紙は、エル・マラがスターアドバイザーの力を借りてイングランドへの移籍を急ぐ可能性があると報じた。 3月からエル・マラの代理人であるアリ・バラットがその中心だ。エル・マラはケルン近郊出身で、兄マレクも担当していた前代理人とこの件で決別した。
バラットはプレミアリーグに太いパイプを持つとされ、ドイツではニコラス・ジャクソン（チェルシー→バイエルン）のレンタル移籍で知られる。彼はその後、「アリ・バラットがゲームを再定義した」という奇妙な見出しの声明で自己を称賛した。
ブンデスリーガ1年目のエル・マラは11ゴール4アシストをマークし、ケルン最多得点を記録。ブレーメン戦ではPKで1-0のリードをもたらした。 11月にはユリアン・ナーゲルスマン監督にドイツ代表Aチームに初招集され、W杯出場への期待も高まったが、初戦後にU-21代表へ合流し出場機会はなかった。3月の合宿には招集されなかった。
サイード・エル・マラ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト 1.FCケルン 31 11 4 FCヴィクトリア・ケルン 45 14 6 FCヴィクトリア・ケルン 19 11 6