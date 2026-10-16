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あと2年！ハリー・ケイン、契約期間をめぐる意見の相違がある中でバイエルン・ミュンヘンとの新契約に口頭合意
口頭合意に達した
『ザ・タイムズ』によると、ハリー・ケインとバイエルン・ミュンヘンは、2029年までの在籍を確実にする好条件の新契約について、大枠で合意した。33歳のストライカーは2030年までの契約を求めていたと報じられている。しかし、バイエルンは今季終了時に満了する現行契約を2年間延長する方針を譲らなかった。
今回の進展により、ケインは当面アリアンツ・アレーナにとどまることになり、週給は40万ポンド（約40万ポンド）と報じられている。この知らせは、クラブと代表での目覚ましい活躍を受けてイングランド代表主将の動向を注視していた欧州の複数の強豪クラブ、特にバルセロナにとって打撃となるだろう。
- AFP
エーベル、前向きな話し合いがあったと認める
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エーベル氏は先日、交渉が続いていることを認め、早期に決着する可能性を示唆した。「水面下で話し合いが行われており、順調に進んでいる」とエーベル氏は明かした。
ケインの去就をめぐる臆測は、数カ月にわたって高まっていた。5月に発言した際、この得点力の高いFWは交渉を急ぐ必要はないと強調し、家族とともにバイエルン州での生活にすっかり落ち着いていると語っていた。
「今はその話をする時ではないけど、焦りはない。シーズン終了まで話し合いを続けたいと考えていたし、まだワールドカップも戦わなければならない。でも、僕がここでどれほど楽しく過ごしているかは誰もが知っている。その件については落ち着いている」とケインは述べた。
バイエルン州で記録が次々と塗り替えられる
ケインは2023年にトッテナムから移籍金1億ポンドで加入して以来、目覚ましい活躍を見せている。FWはすでにブンデスリーガで2度の優勝を果たし、ドイツ杯とドイツ・スーパーカップも制覇。キャリア初の主要タイトルを手にした。
個人成績も驚異的だ。昨季は51試合で61ゴールを挙げ、今年もすでに50ゴールを記録している。9月には、わずか98試合でブンデスリーガ通算100ゴールに到達。1977年から続いていた最速記録を更新した。
バイエルンに長期的にとどまることを決めれば、ケインがアラン・シアラーの持つプレミアリーグ歴代最多得点記録を破るという、わずかに残っていた期待もおそらく消える。ケインは213ゴールを記録してイングランドのサッカー界を離れており、シアラーの歴史的な記録まであと47ゴールだった。
- Getty/GOAL
バロンドールと代表での歴史的快挙が視野に
バイエルンは、10月26日のバロンドール授賞式までに正式な書類手続きを終えようと急いでいると報じられている。ケインは同賞の受賞有力候補と目されている。
代表の舞台でも、ケインは歴史を刻み続けている。直近の代表ウィークにピーター・シルトンが持つイングランド代表歴代最多の125試合出場記録に並んだケインは、来月イングランド代表が再び試合に臨む際、単独最多に立つ見込みだ。
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