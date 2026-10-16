バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エーベル氏は先日、交渉が続いていることを認め、早期に決着する可能性を示唆した。「水面下で話し合いが行われており、順調に進んでいる」とエーベル氏は明かした。

ケインの去就をめぐる臆測は、数カ月にわたって高まっていた。5月に発言した際、この得点力の高いFWは交渉を急ぐ必要はないと強調し、家族とともにバイエルン州での生活にすっかり落ち着いていると語っていた。

「今はその話をする時ではないけど、焦りはない。シーズン終了まで話し合いを続けたいと考えていたし、まだワールドカップも戦わなければならない。でも、僕がここでどれほど楽しく過ごしているかは誰もが知っている。その件については落ち着いている」とケインは述べた。



