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あと2勝？ トッテナムがプレミアリーグ残留へ勝ち点目標を設定。一方、元スパーズFWは降格危機を「ひどい」判定のせいだと主張。
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2025年夏以降、トッテナムでは3度の監督交代があった。
昨季はアンジェ・ポステコグルー監督率いるチームがヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりの主要タイトルを獲得し、リーグ17位という低迷を隠した。それでも再建のため監督交代は続いた。
ブレントフォードから移籍したトーマス・フランクは期待に応えられず、その後任イゴール・トゥドールも44日で7試合しか指揮できなかった。現在は元ブライトン、マルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビが率いている。
前節は最下位ウルブズに苦戦しながらも勝利し、2026年初のプレミアリーグ白星。降格圏との勝ち点差は2に縮まった。
トッテナムは残りの試合でどのチームと対戦するのか？
残り12ポイント。スパーズは日曜のアストン・ヴィラ戦へ準備を進める。その後、リーズをホームに迎え、チェルシーとのアウェイ戦、最終節はエヴァートンをホームに迎える。
デ・ゼルビ監督は負傷者という課題を抱えながらも、ミスを許されない状況でチームに久々の好調の流れをもたらす必要がある。とはいえ、巻き返す時間はまだ十分に残っている。
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トッテナムが降格を回避するには、何ポイント必要ですか？
残りの試合で何勝必要かとの問いに、元トッテナムFWのサハは、ToonieBet提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「2勝すれば十分だが、彼らはハラハラするだろう。それは自分たち次第ではなく、上位チーム次第だ。
3勝、あるいは2勝1分けが得られなければ苦しい。7ポイントが目安だ。ライバルが2敗以上することも条件になる。計算は難しいが、トッテナムには怪我やプレッシャーに関係なくその力がある。残り4試合を勝ち抜くチームだ。臆することはない。」
降格の危機に瀕するトッテナムで、何がうまくいっていないのか？
サハは、プレミアリーグの「ビッグ6」とされるチームについて、こう語った。「クラブ内で何が起きているのかは分からない。トッテナムにはタイトル争いができる力があるとずっと感じていた。 しかし、なぜそれが実現しないのか。なぜシーズン序盤は期待通りのスタートを切っても、12月や1月になるとリズムを乱し、失速するのか。私には理解できない。
解決策は分からないが、移籍や判断のいくつかは本当に酷かった。
「すべてを監督の責任にする声もあるが、原因はそれだけではない。経営や組織運営は欧州最高水準だ。それでもピッチ上で結果が出ない。今こそ重大な過ちを犯す決定的な局面だ」
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トッテナムが最後にトップリーグから降格したのはいつですか？
スパーズはピッチ内外の疑問の残る判断の代償を払っている。まずはプレミアリーグ残留が最優先だ。最後に降格したのは1977年である。
当時すぐに1部に復帰したが、同じ事態は避けたい。北ロンドンには緊張が漂い、増すプレッシャーの中で結果を出すのはデ・ゼルビ監督の腕にかかっている。