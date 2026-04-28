昨季はアンジェ・ポステコグルー監督率いるチームがヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりの主要タイトルを獲得し、リーグ17位という低迷を隠した。それでも再建のため監督交代は続いた。

ブレントフォードから移籍したトーマス・フランクは期待に応えられず、その後任イゴール・トゥドールも44日で7試合しか指揮できなかった。現在は元ブライトン、マルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビが率いている。

前節は最下位ウルブズに苦戦しながらも勝利し、2026年初のプレミアリーグ白星。降格圏との勝ち点差は2に縮まった。