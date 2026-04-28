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あと2勝で残留か。トッテナムが勝ち点目標を設定。一方、元スパーズFWは降格危機を「ひどい」判断のせいだと主張。
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2025年夏以降、トッテナムでは3度の監督交代があった。
昨季はアンジェ・ポステコグルー監督率いるチームがヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりの主要タイトルを獲得し、リーグ17位という低迷を覆い隠した。それでも再建のため監督交代は続いた。
ブレントフォードから招へいされたトーマス・フランクは期待に応えられず、暫定監督イゴール・トゥドールも7試合で退任した。現在は元ブライトン、マルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビが率いている。
前節は最下位ウルブズに苦戦しつつも勝利。クラブにとって2026年初のプレミアリーグ白星となり、降格圏との差は2ポイントに縮まった。
トッテナムは残りの試合でどのチームと対戦するのか？
残り12ポイント。スパーズは日曜のアストン・ヴィラ戦へ準備を進める。その後、ホームでリーズ、アウェイでチェルシー、最終節はホームでエヴァートンを迎える。
デ・ゼルビ監督は戦力不足ながら、ミスを許されない状況でチームに久々の好調をもたらす必要がある。それでも、巻き返す時間はまだある。
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スパーズが降格を避けるには、あと何ポイント必要ですか？
残りの試合で何勝必要か問われた元トッテナムFWのサハは、ToonieBet提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「2勝すれば十分だが、彼らは緊張するだろう。それは自分たちでは決められない。上位の他チーム次第だ。
3勝、あるいは2勝1分けができれば安泰だ。合計7ポイントが目標で、ライバルが2敗以上することが前提となる。計算は複雑だが、負傷やプレッシャーがあっても戦力は十分。残り4試合を勝ち抜く力がある。臆することはない。」
降格の危機に瀕するトッテナムで、何がうまくいっていないのか？
サハは、プレミアリーグの「ビッグ6」に数えられるチームがなぜ低迷しているかについて、こう語った。「クラブ内で何が起きているのかは分からない。だがトッテナムにはタイトル争いができる力があると感じていた。 しかし、なぜそれが実現しないのか。なぜ期待通りのスタートを切っても、12月や1月になるとリズムを乱し、失速するのか。私には分からない。
解決策は分からないが、移籍や判断のいくつかは本当に酷かった。
「すべてを監督の責任にする人もいるが、必ずしもそうではない。経営や組織運営は欧州最高レベルだ。それでもピッチ上で結果が出ない。今こそ、大きな過ちを犯す決定的な局面だ。」
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トッテナムが最後にトップリーグから降格したのはいつですか？
スパーズはピッチ内外の疑問の残る判断の代償を払っている。まずはプレミアリーグ残留が最優先だ。最後に降格したのは1977年である。
そのときはすぐに1部に復帰したが、同じ事態を繰り返したくない。北ロンドンでは緊張が高まっており、デ・ゼルビ監督らは増大するプレッシャーの中で結果を出すことが求められている。