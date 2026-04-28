あと2勝で残留か。トッテナムが勝ち点目標を設定。一方、元スパーズFWは降格危機を「ひどい」判断のせいだと主張。

昨季はアンジェ・ポステコグルー監督率いるチームがヨーロッパリーグ制覇で17年ぶりの主要タイトルを獲得し、リーグ17位という低迷を覆い隠した。それでも再建のため監督交代は続いた。

ブレントフォードから招へいされたトーマス・フランクは期待に応えられず、暫定監督イゴール・トゥドールも7試合で退任した。現在は元ブライトン、マルセイユ監督のロベルト・デ・ゼルビが率いている。

前節は最下位ウルブズに苦戦しつつも勝利。クラブにとって2026年初のプレミアリーグ白星となり、降格圏との差は2ポイントに縮まった。