自身のコンディションと再びゴールを決めた喜びを振り返ったケインは、自身の役割における根本的な責任を強調した。「ストライカーの仕事は何よりもまずゴールを決めることで、僕はそれを分かっているし、それをやるのが大好きだ。今でもそれが最高の感覚だし、交代する直前にそれを得られてよかった。そうでなければ、まだピッチに立っていたくてうずうずしていたはずだからね。でも僕の観点では、試合によってはボールに多く触れて、ビルドアップやパス、サイドチェンジの部分で違いを生み出すこともある」とイングランド主将は語った。

個人としての貢献にとどまらず、バイエルン・ミュンヘンのFWはチーム全体のパフォーマンスにも目を向け、結果を手にした一方でイングランドにはなお改善すべき点があると認めた。「最後の部分は完璧でなければならないし、そこはまだ完全ではなかったと思う。最後のクロスや最後のスルーパスという点で、まだ改善できると思っている。でも結局のところ、勝利は勝利だ。僕はこのチームで長くやってきたから、時にはただ試合に勝って次に進まなければならないこともあると分かっているし、今夜はまさにそういう試合の一つだった」とケインは締めくくった。