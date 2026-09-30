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「あと13試合残っている！」。トーマス・トゥヘルが、ハリー・ケインはクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシに続いて100ゴールクラブ入りできると支持した。
トゥヘル、イングランド主将に高い目標を設定へ
イングランド代表のトゥヘル監督は、ケインがサッカー界で不朽の存在となる目前にいると考えており、このFWが近いうちに代表通算100得点の大台に到達すると予想している。ケインは直近のチェコ共和国戦でのUEFAネーションズリーグ2-0勝利で再び得点し、現在の通算得点数は87となった。これにより、代表通算得点ランキングで歴代8位に浮上している。男子サッカーで代表通算100得点を超えたのは、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、アリ・ダエイの3人しかいない。
このドイツ人指揮官は、エースFWに残る13得点差を素早く埋めるだけの決定力があると確信している。100得点到達の可能性について、トゥヘル監督は「彼は近づいている。また決めた。あと13ゴールだ」とコメント。33歳のケインが本当にその歴史的数字に到達すると見ているのかと問われると、元バイエルン・ミュンヘン指揮官は明確にこう言い切った。「13試合だ。まず第一に、ハリー・ケインのような選手は二度と現れない。彼は最高レベルの点取り屋だ」
- AFP
イングランドに警告、「代えの利かない」ケインを巡り
トゥヘルは、ケインがトップレベルで戦える残りの年数を最大限に生かすことに注力している一方で、バイエルン・ミュンヘンのスターを欠いた後のイングランドがどうなるかについて、厳しい見通しを示した。主将は代表でも圧巻の状態を維持しており、スペインに3-2で敗れた試合と、直近のチェコ代表戦で2試合連続ゴールを記録している。その勢いは、ケインがワールドカップで6得点を挙げ、イングランドを3位へ導いた見事な夏から続いている。
トゥヘルは、このベテランの後継者を見つける難しさについて次のように説明した。『他の誰かは出てくるだろうが、その選手はハリーでもなければ、ハリーのコピーでもない。その時が来れば解決策は見つけるだろうが、それは私ではないかもしれない。さらに10年後かもしれない』
ケインは現在に集中し続けている
100ゴール到達への期待が高まる中でも、ケインは地に足をつけ続けようとしている。3年前にウェイン・ルーニーの持っていた53得点というそれまでの記録を更新したこのFWは、今週末のクロアチア戦で通算124キャップ目を迎える見込みだ。昨季はバイエルンで73得点を記録しており、依然として世界屈指の得点力を誇る選手の一人である。また、次回のバロンドール授賞式でも有力候補とみられている。
3桁得点到達の可能性について振り返ったケインは、次のように認めた。『あまり先のことは考えたくないけど、もちろん近づいてきている。代表で100ゴールというのは、間違いなく特別なことになる。つい昨日、記録を破ったばかりのように感じるし、あの1点を決めた時はイタリアにいた。シーズンは次々と過ぎていくのが早いから、僕はただ仲間たちと一緒にピッチに立ち、イングランド代表のユニフォームを着てプレーすることを楽しんでいるし、それはこれからも変わらない。』
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チェコ戦勝利後、未来に向けたチーム作りへ
自身のコンディションと再びゴールを決めた喜びを振り返ったケインは、自身の役割における根本的な責任を強調した。「ストライカーの仕事は何よりもまずゴールを決めることで、僕はそれを分かっているし、それをやるのが大好きだ。今でもそれが最高の感覚だし、交代する直前にそれを得られてよかった。そうでなければ、まだピッチに立っていたくてうずうずしていたはずだからね。でも僕の観点では、試合によってはボールに多く触れて、ビルドアップやパス、サイドチェンジの部分で違いを生み出すこともある」とイングランド主将は語った。
個人としての貢献にとどまらず、バイエルン・ミュンヘンのFWはチーム全体のパフォーマンスにも目を向け、結果を手にした一方でイングランドにはなお改善すべき点があると認めた。「最後の部分は完璧でなければならないし、そこはまだ完全ではなかったと思う。最後のクロスや最後のスルーパスという点で、まだ改善できると思っている。でも結局のところ、勝利は勝利だ。僕はこのチームで長くやってきたから、時にはただ試合に勝って次に進まなければならないこともあると分かっているし、今夜はまさにそういう試合の一つだった」とケインは締めくくった。
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