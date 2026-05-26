あと1年！セリエAからの移籍オファーがあるにもかかわらず、アリソンはリヴァプール残留へ

プレミアリーグ最終節ブレントフォード戦で負傷から復帰したアリソン。この出場をきっかけに、ファンは「これがリヴァプールでの最後の試合になるのでは」と懸念した。

しかしリヴァプールは、ブラジル代表が来季もアンフィールドに残ると確信している。今年初めに契約延長オプションを行使しており、33歳の彼をチームに留めたい意向は明確だ。

今月もイタリアからの関心は続き、ユヴェントスが新正GKを探していると報じられた。ラ・ガゼッタ・デロ・スポルトは5月上旬に個人条件を話し合ったと伝えたが、両クラブは合意していない。