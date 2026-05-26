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あと1年！セリエAからの移籍オファーがあるにもかかわらず、アリソンはリヴァプール残留へ
リバプールはアリソンが残留すると確信している。
プレミアリーグ最終節ブレントフォード戦で負傷から復帰したアリソン。この出場をきっかけに、ファンは「これがリヴァプールでの最後の試合になるのでは」と懸念した。
しかしリヴァプールは、ブラジル代表が来季もアンフィールドに残ると確信している。今年初めに契約延長オプションを行使しており、33歳の彼をチームに留めたい意向は明確だ。
今月もイタリアからの関心は続き、ユヴェントスが新正GKを探していると報じられた。ラ・ガゼッタ・デロ・スポルトは5月上旬に個人条件を話し合ったと伝えたが、両クラブは合意していない。
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ロマーノがリヴァプールの姿勢を明かす
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールは今夏アリソンを放出する予定はないという。クラブ首脳陣はすでに本人にその意向を伝えたとみられる。
ロマーノ氏はXに「リヴァプールはアリソンにあと1年残留してほしいと伝えた。ユヴェントスが長期契約を提示したが、リヴァプールは残留させたい考えだ。選手の意思次第で状況は変わるが、クラブは残留を望んでいる」と投稿した。
リヴァプール、主力選手の残留に意欲
ユヴェントスは長期契約を提示する用意があると報じられているが、リヴァプールは売却に消極的だ。移籍の可否は選手本人の意思次第で、現時点でクラブが放出す意向はない。また、アリソンがシーズン終了前に怪我から復帰し、来季への価値をさらに高めた。
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ブラジル代表のワールドカップが楽しみだ
今後は国際サッカーに注目が集まる。アリソンは北米開催のワールドカップへ向けブラジル代表に合流する。国際舞台での活躍が続けば、ヨーロッパでの評価も高まるだろう。イタリア移籍の噂はあるが、リヴァプールはアリソンを正ゴールキーパーとして新シーズン準備に入る見込みだ。