Goal.com
ライブ
Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

「あと数年はプレーする」――ミネソタ・ユナイテッドを退団し、ワールドカップに向けたコロンビア代表合流を控えるジェームズ・ロドリゲスが引退説を否定した。

ハメス・ロドリゲス
コロンビア
ワールドカップ
ミネソタユナイテッド
MLS

ハメス・ロドリゲスは、今夏のワールドカップ後も引退しない意向を示した。大会後に現役を終えるとの報道もあったが、MLSミネソタ・ユナイテッドと短期契約を結んだ同選手は、今後もプレーを続けるという。

  • James Rodriguez, Minnesota United Getty

    引退の噂

    ロドリゲスはMLS開幕前にルーンズと短期契約を結んだものの、ワールドカップを控えたこの時期に出場機会は限られていた。当初からW杯を見据えた契約であり、大会まであと数週間となった今週末、34歳のMFが今夏で現役を引退するという報道が浮上した。

    しかし、ミネソタがオースティンFCと2-2で引き分けた試合で2アシストを記録した後、本人は噂を否定した。

    • 広告
  • James RodriguezGetty Images

    ロドリゲスの発言

    「誰がそんなことを言ったのかは知らない」と彼は試合後のApple TVのインタビューで語った。「コロンビアで再生数や『いいね』を集めるための噂だと思う。でも、もう少し正確な情報を得るべきだ。私がいつまでプレーしたいかを知っているのは私だけだ。

    「かなり前に告知するつもりだが、現時点ではあと数年はプレーできると思う。彼らが言っていることはすべて嘘だ。国全体にも、真実ではないことを信じるファンにも、もちろん僕にも良くない。僕はそんなことは一度も言っていない」



  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    次のステップ

    ロドリゲスは現役を続けるが、次どこでプレーするかは未定だ。ミネソタとの契約はMLS前半戦までで、彼はワールドカップ準備のため早めにコロンビア代表に合流する。

    「来週には代表に合流する」とロドリゲスは語った。「年齢も年齢なので、今後のあらゆる可能性に備えたい。日々トレーニングを積み、体調は万全だ。出場時間が短くてもフルでも、いつでも準備はできている」

    Apple TVとThe Athleticによると、ロドリゲスは水曜日のコロラド・ラピッズ戦がミネソタでの最終戦となる見込みだ。

  • David Ospina James RodriguezGetty

    次は何が待っているのでしょうか？

    コロンビアは5月29日にボゴタでコスタリカと、6月7日にサンディエゴでヨルダンと親善試合を行い、ワールドカップ準備を進める。6月17日にはメキシコシティでウズベキスタンと初戦を迎え、グループステージではコンゴ民主共和国とポルトガルとも対戦する。

    一方、ミネソタ・ユナイテッドは中断まであと3試合で、まずは水曜にコロラド・ラピッズと対戦する。

MLS
ミネソタユナイテッド crest
ミネソタユナイテッド
MIN
コロラド ラピッズ crest
コロラド ラピッズ
CLR