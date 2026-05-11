ロドリゲスはMLS開幕前にルーンズと短期契約を結んだものの、ワールドカップを控えたこの時期に出場機会は限られていた。当初からW杯を見据えた契約であり、大会まであと数週間となった今週末、34歳のMFが今夏で現役を引退するという報道が浮上した。

しかし、ミネソタがオースティンFCと2-2で引き分けた試合で2アシストを記録した後、本人は噂を否定した。