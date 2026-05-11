Getty Images Sport
翻訳者：
「あと数年はプレーする」――ミネソタ・ユナイテッドを退団し、ワールドカップに向けたコロンビア代表合流を控えるジェームズ・ロドリゲスが引退説を否定した。
- Getty
引退の噂
ロドリゲスはMLS開幕前にルーンズと短期契約を結んだものの、ワールドカップを控えたこの時期に出場機会は限られていた。当初からW杯を見据えた契約であり、大会まであと数週間となった今週末、34歳のMFが今夏で現役を引退するという報道が浮上した。
しかし、ミネソタがオースティンFCと2-2で引き分けた試合で2アシストを記録した後、本人は噂を否定した。
- Getty Images
ロドリゲスの発言
「誰がそんなことを言ったのかは知らない」と彼は試合後のApple TVのインタビューで語った。「コロンビアで再生数や『いいね』を集めるための噂だと思う。でも、もう少し正確な情報を得るべきだ。私がいつまでプレーしたいかを知っているのは私だけだ。
「かなり前に告知するつもりだが、現時点ではあと数年はプレーできると思う。彼らが言っていることはすべて嘘だ。国全体にも、真実ではないことを信じるファンにも、もちろん僕にも良くない。僕はそんなことは一度も言っていない」
- Getty Images Sport
次のステップ
ロドリゲスは現役を続けるが、次どこでプレーするかは未定だ。ミネソタとの契約はMLS前半戦までで、彼はワールドカップ準備のため早めにコロンビア代表に合流する。
「来週には代表に合流する」とロドリゲスは語った。「年齢も年齢なので、今後のあらゆる可能性に備えたい。日々トレーニングを積み、体調は万全だ。出場時間が短くてもフルでも、いつでも準備はできている」
Apple TVとThe Athleticによると、ロドリゲスは水曜日のコロラド・ラピッズ戦がミネソタでの最終戦となる見込みだ。
- Getty
次は何が待っているのでしょうか？
コロンビアは5月29日にボゴタでコスタリカと、6月7日にサンディエゴでヨルダンと親善試合を行い、ワールドカップ準備を進める。6月17日にはメキシコシティでウズベキスタンと初戦を迎え、グループステージではコンゴ民主共和国とポルトガルとも対戦する。
一方、ミネソタ・ユナイテッドは中断まであと3試合で、まずは水曜にコロラド・ラピッズと対戦する。