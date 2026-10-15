最終結果にもかかわらず、マレスカ監督は自身のチームが欧州のトップレベルに肩を並べる寸前だと確信している。イタリア人指揮官は、序盤の崩れが試合の実態を見えにくくしたと考え、後半にチームが優勢だった点を強調した。

「我々はそのレベルにいると思う。近づいているというのが私の感覚だ」とマレスカ監督は報道陣に語った。「少し奇妙な試合だった。特に前半、2分間で2失点したことで、我々にいくつかの問題が生じた」

「1失点目までは相手に何も許していなかったが、その後に2点目も許した。後半は、もっと多くのものを得るに値するだけのプレーをした」



