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「あと少しだ！」エンツォ・マレスカ、チャンピオンズリーグでの失望の敗戦にも「マンチェスター・シティはPSGと同じレベルに達せる」と強調
序盤の猛攻を受け、マンチェスター・シティは厳しい状況に
欧州王者はエティハド・スタジアムで前半から容赦ない攻撃を見せ、ホームチームを圧倒して3-0と大きくリードした。このうち2得点はわずか2分間で生まれ、プレミアリーグのチームは出鼻をくじかれ、追いかける展開を強いられた。
しかし、シティは後半に見事な反撃を見せる。アーリング・ハーランドが後半に2ゴールを挙げて反撃を牽引し、ホームチームはパリのチームのゴールに向けてシュートを浴びせ、90分間で計27本を記録した。終盤の猛攻と激しいプレッシャーにもかかわらず、序盤に許したリードは大きすぎ、覆すことはできなかった。
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マレスカ、差は縮まっていると強調
最終結果にもかかわらず、マレスカ監督は自身のチームが欧州のトップレベルに肩を並べる寸前だと確信している。イタリア人指揮官は、序盤の崩れが試合の実態を見えにくくしたと考え、後半にチームが優勢だった点を強調した。
「我々はそのレベルにいると思う。近づいているというのが私の感覚だ」とマレスカ監督は報道陣に語った。「少し奇妙な試合だった。特に前半、2分間で2失点したことで、我々にいくつかの問題が生じた」
「1失点目までは相手に何も許していなかったが、その後に2点目も許した。後半は、もっと多くのものを得るに値するだけのプレーをした」
エンリケ、幸運にも難を逃れたと認める
試合後のコメントからは、PSGがマンチェスター・シティの絶え間ない攻撃に動揺していたことがうかがえた。シティの指揮官によると、相手のルイス・エンリケ監督も、フランスの強豪が勝ち点3を手にマンチェスターを後にできたのは幸運だったと認めたという。
「試合後、ルイスは私に、自分たちはかなり幸運だったと話した」とマレスカ監督は明かした。
対戦相手の実績を認めた上で、マレスカ監督は「ここ2年間、彼らは欧州で最高のチームだったと思う。この2年間、この大会ではほぼすべての試合に勝っている」と語った。
- Getty Images Sport
国内での戦いに再び集中
シティは気持ちを切り替え、土曜日に昇格組イプスウィッチ・タウンをホームに迎えるプレミアリーグの試合に臨まなければならない。マレスカ監督は、ギリシャの強豪AEKとの一戦に向けて再び欧州の戦いに目を向ける前に、決定力のある戦いで勢いを取り戻すことを求めるだろう。
一方、PSGはストラスブール戦でリーグ・アンの戦いを再開する。エンリケ監督率いるチームは、この試合を通じて、バルセロナとの注目のチャンピオンズリーグ対決に向けた準備を仕上げる。
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