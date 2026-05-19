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あと一歩だった。アーセナルの若手スター、ブカヨ・サカはティエリ・アンリに続きこのクラブに入ったが、マンUのレジェンド、ウェイン・ルーニーが持つプレミア記録には届かなかった。
ヘイル・エンドの卒業生がエリート企業に就職
プレミアリーグ公式サイトによると、サカはアーセナルがバーンリーに1-0で勝った試合で公式記録に残った。 ヘイル・エンド・アカデミー出身の彼は、ルーニーの最年少記録には及ばなかったが、クラブ史上3人目となる「50ゴール・50アシスト」を達成。アンリ（175ゴール/74アシスト）、ベルカンプ（87ゴール/94アシスト）に続く快挙だ。
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アーセナルでの経歴と現在の調子
サカは2019年7月にアーセナル・アカデミーからトップチームに昇格。以来、公式戦311試合で81得点を記録している。今季は48試合に出場し、3,173分間プレーしてチームに貢献した。 プレミアリーグ31試合では7ゴール5アシストを含む、通算11ゴール7アシストを記録している。
国内タイトルを目指して
2020年にFAカップ1回、イングランド・スーパーカップ2回を制したこのウイングは、ついに最大の栄光目前にいる。マンチェスター・シティがボーンマスまたはアストン・ヴィラ戦で勝ち点を落とせば、アーセナルは即座にプレミアリーグ優勝を決める。シティが2試合とも勝っても、アーセナルは最終戦に勝てばタイトル獲得だ。 日曜のアウェイ戦でパレスに勝てば、19年ぶり2度目の優勝が決まる。
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ブダペストで、ヨーロッパの夢が待っている
国内リーグの優勝争いだけでなく、アーセナルは欧州でも大きな試練に直面している。最終節後、チームはブダペストへ移動し、5月30日のUEFAチャンピオンズリーグ決勝でPSGと対戦する。サカは、幼少期から応援するクラブを、クラブ史上初の欧州制覇へ導きたいと願っている。