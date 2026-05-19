2020年にFAカップ1回、イングランド・スーパーカップ2回を制したこのウイングは、ついに最大の栄光目前にいる。マンチェスター・シティがボーンマスまたはアストン・ヴィラ戦で勝ち点を落とせば、アーセナルは即座にプレミアリーグ優勝を決める。シティが2試合とも勝っても、アーセナルは最終戦に勝てばタイトル獲得だ。 日曜のアウェイ戦でパレスに勝てば、19年ぶり2度目の優勝が決まる。