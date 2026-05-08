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「あと一歩だが、まだ決まっていない」――マンチェスター・シティがフィル・フォーデンとヨスコ・グヴァルディオルの契約延長を検討中とペップ・グアルディオラ監督が明言。
市は主要関係者の将来を確保するため、取り組んでいる。
シティはフォーデンの長期残留を確実なものにしようとしている。報道によると、イングランド代表は4年間の契約延長に合意し、2030年までエティハド・スタジアムに残る。グアルディオラ監督はスポーツディレクターと交渉を認めた。最終決定ではないが、交渉は順調だ。 クラブはグヴァルディオルとの契約延長も目指している。負傷中のクロアチア人DFにも長期契約と条件改善で報いる方針だ。
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グアルディオラ監督が交渉の進捗状況を説明
グアルディオラ監督は、フォーデンの契約延長交渉が進展していると認め、怪我から回復したばかりのグヴァルディオルもまもなく契約を延長すると期待していると語った。スカイ・スポーツは木曜夕方、このディフェンダーとの長期契約交渉が始まったと報じた。
グアルディオラは「スポーツディレクターによると、フォーデン側は合意間近だ。成立を願っているが、まだ決まっていない」と記者団に語った。
グヴァルディオルの契約については「情報は持っていない。彼には残ってほしい。こんな選手、そうそういない。残ってくれますように」と語った。
グヴァルディオルがシティに復帰
グアルディオラ監督は、右足骨折から約4か月ぶりに復帰したグヴァルディオルについて喜びを語った。
「彼はすでに練習に合流している」と監督は続けた。「長い時間がかかった。昨季は全試合に出場し、身体が限界を迎えていた。戻ってくれて嬉しい」
「シーズン終盤とクロアチア代表のワールドカップで力を出し、来季はベストな状態でセンターバックやサイドバックを務めてほしい。彼が戻り、ルーベンも戻り、とても嬉しい」
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夏の移籍市場が始まる前に、契約の最終調整に注力する
シティは夏の移籍市場前に両選手の交渉をまとめ、混乱と他クラブの介入を避けたい。グヴァルディオルはシーズン終盤に出場機会を得て、ワールドカップのクロアチア代表入りが有力だ。
なおシティはプレミアリーグ制覇も狙う。グアルディオラ率いるチームは現在、1試合少ないながら首位のアーセナルに5ポイント差の2位。ブレントフォード戦の後、ホームでクリスタル・パレスとリーグ戦を戦い、翌週末はFAカップ決勝でチェルシーと対戦する。