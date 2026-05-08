「あと一歩だが、まだ決まっていない」――マンチェスター・シティがフィル・フォーデンとヨスコ・グヴァルディオルの契約延長を検討中とペップ・グアルディオラ監督が明言。

グアルディオラ監督は、フォーデンの契約延長交渉が進展していると認め、怪我から回復したばかりのグヴァルディオルもまもなく契約を延長すると期待していると語った。スカイ・スポーツは木曜夕方、このディフェンダーとの長期契約交渉が始まったと報じた。

グアルディオラは「スポーツディレクターによると、フォーデン側は合意間近だ。成立を願っているが、まだ決まっていない」と記者団に語った。

グヴァルディオルの契約については「情報は持っていない。彼には残ってほしい。こんな選手、そうそういない。残ってくれますように」と語った。