しかし、動きが出始めている。ミュンヘンではウンターハヒングのスタジアム買収で将来への道筋がついた。改修後、このスポーツパークは試合・練習の拠点となる。大規模投資で女子ブンデスリーガの発展が後押しされる。

新設されたリーグ協会FBLのカタリーナ・キール会長は『キッカー』誌で「今後8年間で7～8億ユーロ」と目標を表明した。ドイツサッカー連盟（DFB）との交渉が決裂した再編プロジェクトでは、イングランドが参考になっている。

ジョージア・スタンウェイらトップ選手が次々とイングランドへ移籍する中、キール氏は「巨額投資は持続可能でないが、競争を歪めている。我々は答えを見出す」と語った。

グウィンらにとって、カンプ・ノウでの苦い夜は慰めにならなかった。1stレグを1-1で終え、初の決勝進出を逃した。 ドイツ代表キャプテンは「あと一歩だった」と嘆いた。VARで取り消されたハーダーの90分弾は特に悔しかった。「ああやって試合を台無しにするんだ」

バイエルンはこの反撃の勢いを5月14日ケルンでのDFBポカール決勝へ繋げる。長年のライバルVfLヴォルフスブルクを倒し2冠を狙い、再び欧州制覇へ挑む。