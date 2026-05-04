深い失望と審判への苛立ちが募る中、ジュリア・グウィンとチームメイトたちの心には、次第に誇りも湧き上がった。ハーバート・ハイナーは「胸を張ってミュンヘンへ戻ろう」と落胆する選手たちを慰めた。三冠の夢が砕けた後、FCバイエルン会長の彼は、明るい未来へ視線を向けた。
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あと一歩か？ FCバイエルンが欧州のトップになるために足りないもの
バルセロナとのアウェー戦（2-4、前半1-2）後、ハイナーは「ドイツ王者の我々は『世界最強』に善戦した」と称え、CL準決勝2ndレグで「バイエルンが国際トップに定着しつつある」と語った。 ブンデスリーガで圧倒的な強さを示すチームにとって、ヘンケル杯（チャンピオンズリーグ）への渇望が最大の原動力だ。
「この道を歩み続ければ、未来は明るい」とホセ・バルカラ監督は語った。ビアンカ・レック事務局長も「今年は一歩前進した。この成果を生かそう」と述べた。とはいえ、バルセロナとリヨンが示す欧州トップとの差を完全に埋めるには、さらに努力が必要だ。
バルサはアレクシア・プテラス、アイタナ・ボンマティを軸に6年連続決勝へ。ジュール・ブランド擁するリヨンは5月23日オスロで9度目の優勝を狙う。
- AFP
FCバイエルン：新スタジアムを基盤に――視線はイングランドへ
しかし、動きが出始めている。ミュンヘンではウンターハヒングのスタジアム買収で将来への道筋がついた。改修後、このスポーツパークは試合・練習の拠点となる。大規模投資で女子ブンデスリーガの発展が後押しされる。
新設されたリーグ協会FBLのカタリーナ・キール会長は『キッカー』誌で「今後8年間で7～8億ユーロ」と目標を表明した。ドイツサッカー連盟（DFB）との交渉が決裂した再編プロジェクトでは、イングランドが参考になっている。
ジョージア・スタンウェイらトップ選手が次々とイングランドへ移籍する中、キール氏は「巨額投資は持続可能でないが、競争を歪めている。我々は答えを見出す」と語った。
グウィンらにとって、カンプ・ノウでの苦い夜は慰めにならなかった。1stレグを1-1で終え、初の決勝進出を逃した。 ドイツ代表キャプテンは「あと一歩だった」と嘆いた。VARで取り消されたハーダーの90分弾は特に悔しかった。「ああやって試合を台無しにするんだ」
バイエルンはこの反撃の勢いを5月14日ケルンでのDFBポカール決勝へ繋げる。長年のライバルVfLヴォルフスブルクを倒し2冠を狙い、再び欧州制覇へ挑む。