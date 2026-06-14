あとは細部の調整のみ：FCバイエルン、夏の初補強に向けた交渉で決定的な進展を遂げた模様

現在、両クラブは移籍金の内訳を交渉中だ。報道によると、アイントラハトは基本5000万ユーロ＋追加500万ユーロを望むが、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は基本額を低くしたいという。

ブラウンはマルク・ククレラやベンジャミン・メンディと並び、史上最高額左SBの1人となる。フランクフルトにとっても好条件だ。

移籍時期は代表戦と重なり、キュラソー戦後に正式決定する。バイエルンは事前準備を終え、ブラウンは米国合宿地でメディカルチェックを受ける。

なお、プレミアリーグのクラブが介入を試みたが、ブラウンは即座に断ったという。ナーゲルスマン率いるドイツ代表で定位置を掴む彼は、移籍先がミュンヘンと決まっていた。 なお、アイントラハトも主力選手には適切なオファーがあれば放出することで合意している。