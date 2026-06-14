W杯キュラソー戦でデビューする23歳のサイドバックは、名門クラブに長期的に定着する見込みだ。Bild紙によると、スポーツディレクターのマックス・エベルとフランクフルトのマルクス・クローシェは、当初の要求額を大幅に下回る移籍金で合意した。 当初アイントラハトは移籍金6000万～6500万ユーロを要求したが、現在はボーナス込み5500万ユーロが現実的な見通しで、発表は目前だ。
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あとは細部の調整のみ：FCバイエルン、夏の初補強に向けた交渉で決定的な進展を遂げた模様
現在、両クラブは移籍金の内訳を交渉中だ。報道によると、アイントラハトは基本5000万ユーロ＋追加500万ユーロを望むが、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏は基本額を低くしたいという。
ブラウンはマルク・ククレラやベンジャミン・メンディと並び、史上最高額左SBの1人となる。フランクフルトにとっても好条件だ。
移籍時期は代表戦と重なり、キュラソー戦後に正式決定する。バイエルンは事前準備を終え、ブラウンは米国合宿地でメディカルチェックを受ける。
なお、プレミアリーグのクラブが介入を試みたが、ブラウンは即座に断ったという。ナーゲルスマン率いるドイツ代表で定位置を掴む彼は、移籍先がミュンヘンと決まっていた。 なお、アイントラハトも主力選手には適切なオファーがあれば放出することで合意している。
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ブラウン選手の加入は、FCバイエルンにおけるアルフォンソ・デイヴィスの将来にどのような意味を持つだろうか？
ブラウンの加入が迫っており、バイエルンの戦力構成に大きな影響を与える可能性がある。彼は単なる控えではなく、即戦力として期待される。昨季は左サイドバックにアルフォンソ・デイヴィスが健康なら先発し、ラファエル・ゲレイロも起用された。ゲレイロは退団し、デイヴィスももはや「放出不可」ではない。 度重なる怪我でW杯カナダ代表の初戦も欠場したこのカナダ人は、7年間過ごしたバイエルンを今夏去る可能性がある。
ブラウンはデイヴィスと同じ攻撃的サイドバックで、チーム再編の柱とみなされている。代表での活躍次第で市場価値がさらに上がる可能性もある。