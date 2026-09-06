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「あちこちで問題があった」 アーセナルがシャビ・アロンソのチェルシーを破り、ギャリー・ネビルとジェイミー・キャラガーが見解を示す
キャラガー、アーセナルの堅守を称賛
アーセナルはカイ・ハフェルツとマルティン・ウーデゴールのゴールでチェルシーに2-1の競り勝ちを収め、今季の完璧なスタートを維持した。 Sky Sportsで語ったキャラガーは、特にウィリアム・サリバ不在を踏まえ、ミケル・アルテタ監督率いるチームの守備の粘り強さを称賛した。
キャラガーは、相手を抑え込む彼らの力はタイトル争いのライバルにとって不吉な兆候だと考えている。彼は次のように語った。「もうすでに他のみんなにとって心配なのは、サリバ、つまり本当にワールドクラスで、おそらく世界のサッカー界で最高のセンターバックが、今季ここまで1分もプレーしていないことだ。しかも、誰も彼ら相手に得点できそうに見えない」
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ネビル、チェルシーの守備を酷評
アーセナルが引き続き好調ぶりを示す一方で、チェルシーはシャビ・アロンソ体制での最初の3試合ですでに7失点を喫している。ギャリー・ネビルは『The Gary Neville Podcast』で、チェルシーの守備組織を痛烈に批判。とりわけ、エミレーツ・スタジアムで見せたちぐはぐな戦いぶりを懸念していた。
ネビルは「3バックは、見ていると脚が腰につながっておらず、腰も体につながっていないような感じだ。まるで全体がバラバラのように見える」と説明した。この厳しい批判を展開しつつも、問題を解決するにはアロンソがさらに選手を補強する必要があるかもしれないとの見方を示した。
アロンソへの楽観論は依然として残っている
守備の混乱があったにもかかわらず、ネヴィルはアロンソ体制下のチェルシーの進む方向性について、依然として驚くほど楽観的な見方を示している。ウイングバックのペドロ・ネトとジョレル・ハトに加え、攻撃の選択肢も称賛し、最終的なリーグ順位について大胆な予想も口にした。
「2位で終えることもできると思う。私が見る限り、チェルシーの最低ラインは3位だ」とネヴィルは述べた。「ここ3年、4年、5年の中でも、私は今のチェルシーに最も前向きだ。正しい方向に進んでいると思うからだ」 アロンソ本人も、自分たちのチームが守備面でもっと引き締まる必要があることは認めたが、敗戦の中で見せたスピリットと姿勢には満足感を示した。
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アーセナルとチェルシーの次は？
アーセナルは、この勢いを維持したまま、水曜日のチャンピオンズリーグでナポリとのアウェー戦に臨み、その後は土曜日にサンダーランドとのリーグ戦へ戻る。一方、チェルシーは守備面の脆弱性に早急に対処しなければならない。アロンソには、土曜日にスタンフォード・ブリッジでハル・シティを迎える前に、トレーニングピッチで最終ラインを立て直すための時間がほぼ1週間ある。
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