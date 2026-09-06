アーセナルはカイ・ハフェルツとマルティン・ウーデゴールのゴールでチェルシーに2-1の競り勝ちを収め、今季の完璧なスタートを維持した。 Sky Sportsで語ったキャラガーは、特にウィリアム・サリバ不在を踏まえ、ミケル・アルテタ監督率いるチームの守備の粘り強さを称賛した。

キャラガーは、相手を抑え込む彼らの力はタイトル争いのライバルにとって不吉な兆候だと考えている。彼は次のように語った。「もうすでに他のみんなにとって心配なのは、サリバ、つまり本当にワールドクラスで、おそらく世界のサッカー界で最高のセンターバックが、今季ここまで1分もプレーしていないことだ。しかも、誰も彼ら相手に得点できそうに見えない」