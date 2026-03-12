スタンフォード・ブリッジからの関心が報じられた件について、オルドリッジはケレハーが移籍を避けるべきだと強く主張した。特に2025年6月にブレントフォードと5年契約を結んだ後ではなおさらだ。「チェルシー？彼はそこへ行くべきじゃない。リバプールで見習い期間を過ごし、今は好調なチームで見習いを続けているんだ」と彼は警告した。

アルドリッジは、このアイルランド人選手のキャリアはまだ終わっていないと確信しており、年齢が大きな強みだと指摘する。「何が起ころうと、将来的にビッグクラブに移籍する可能性は十分にある。それに、ゴールキーパーとしてはまだ比較的若いことも忘れてはいけない」