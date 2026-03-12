Getty Images Sport
「あそこには行かせられない！」―リバプールのレジェンドがチェルシーのゴールキーパー危機を受け、ケレハーの移籍を懇願。驚異的な復帰の可能性もほのめかす
割安な売却と買い戻しの期待
最新のサッカーオッズを提供するボイル・スポーツの取材に応じたオルドリッジは、この「完璧な」ゴールキーパーを称賛し、ブレントフォードへの格安移籍を嘆いた。「コーヴィン・ケレハーは素晴らしいキーパーだ。我々は彼をこよなく愛し、ファンも彼を愛していた…彼は決して過ちを犯さなかった」と語った。 「本当に驚いたのは、彼が約1500万ポンドで移籍したことだ。4000万ポンドの価値がある選手だと思っていた」とアルドリッジは続けた。さらに、ケレハーを呼び戻す条項が存在することを願っていると表明した。「何か条件が付いていることを願っている。そうすれば、リヴァプールが呼び戻しに来た時、経験を積んだ彼を1500万ポンドで取り戻せるだろう」
チェルシー、ケレハーに警告
スタンフォード・ブリッジからの関心が報じられた件について、オルドリッジはケレハーが移籍を避けるべきだと強く主張した。特に2025年6月にブレントフォードと5年契約を結んだ後ではなおさらだ。「チェルシー？彼はそこへ行くべきじゃない。リバプールで見習い期間を過ごし、今は好調なチームで見習いを続けているんだ」と彼は警告した。
アルドリッジは、このアイルランド人選手のキャリアはまだ終わっていないと確信しており、年齢が大きな強みだと指摘する。「何が起ころうと、将来的にビッグクラブに移籍する可能性は十分にある。それに、ゴールキーパーとしてはまだ比較的若いことも忘れてはいけない」
クロップの復帰を夢見て
アルドリッジはベンチに目を向け、特に今季スロット監督下でリヴァプールが精彩を欠く結果に苦しむ中、前監督クロップとの感情的な繋がりに触れた。クロップは2024年夏、9年間の伝説的な在任期間を経てアンフィールドを去った。その間、プレミアリーグとチャンピオンズリーグを含む8つのトロフィーを獲得している。アルドリッジは現監督を支持しつつも、ドイツ人監督への扉は常に開かれていると認めた。 「アーネ・スロットが去るなら、我々は彼を歓迎するだろう。当然のことだ。彼が我々のために成し遂げたこと、チームにもたらした情熱はビル・シャンクリー並みだったからな」とアルドリッジは説明した。
未来の出会いと伝説的存在
アルドリッジは、まもなくアンフィールドでのチャリティーマッチでクロップ監督と再会する予定だが、もし彼がレアル・マドリードのようなクラブに加入した場合、リバプールが欧州でドイツ人監督と対戦する可能性について冗談を飛ばした。「彼には幸運を祈るよ。ただし、将来チャンピオンズリーグでリバプールと対戦する時は、控え選手で戦ってほしいね！」と彼は皮肉を込めて語った。
