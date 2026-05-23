キミッヒの問題は別として、ホーネスは米国・メキシコ・カナダ開催のW杯代表選出に納得していない。彼は「悪くはないが世界トップクラスではない」と述べた。 チームの一体感を作るには「練習試合を3回、4回、5回と重ねるべきだった」と述べ、これはナゲルスマン個人への攻撃ではなく「客観的かつ専門的な批判」だと強調した。

また、オリバー・バウマンをマヌエル・ノイアーの控えに回した采配にも「フェアではない」と批判した。ホーネスはバイエルンの優勝祝賀会でノイアーを「最高のGK」と称えたが、バウマンには同情を示した。

40歳のノイアーはEURO後に代表を事実上引退したが、W杯に向けて復帰。予選で正GKだったバウマンは、そのために控えに回った。

ドイツ代表は6月11日～7月19日のワールドカップ・グループステージでキュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦する。