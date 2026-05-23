バイエルン・ミュンヘンの名誉会長は、ナゲルスマン監督がキンミッヒを中盤ではなく右サイドバックで起用したことに理解を示していない。
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「あそこでリーダーシップを発揮できるはずがない」：ウリ・ヘーネス、FCバイエルンのスター選手をめぐりユリアン・ナーゲルスマンを批判
「ジョシュア・キミッヒは中盤で起用すべきだ。右サイドバックではリーダーシップを発揮できない」とホーネス氏は『シュピーゲル』誌に語った。同氏はドイツ代表にもキミッヒとパブロヴィッチで構成される「バイエルン・ブロック」が必要だと主張している。
代表でのキミッヒのポジション論争は一時収束していたが、実際には長く続いている。バイエルンではコンパニー監督がボランチで起用する一方、ナゲルスマン監督は右SBで使い、W杯も見据えて方針を変えていない。 キミッヒ本人は昨年、「これは長い議論だ。監督は私が両方のポジションでプレーできることを知っており、それに応じて起用できる」と語っていた。
ウリ・ヘーネスはバウマンの降格について「あれは許されないことだった」と語った。
キミッヒの問題は別として、ホーネスは米国・メキシコ・カナダ開催のW杯代表選出に納得していない。彼は「悪くはないが世界トップクラスではない」と述べた。 チームの一体感を作るには「練習試合を3回、4回、5回と重ねるべきだった」と述べ、これはナゲルスマン個人への攻撃ではなく「客観的かつ専門的な批判」だと強調した。
また、オリバー・バウマンをマヌエル・ノイアーの控えに回した采配にも「フェアではない」と批判した。ホーネスはバイエルンの優勝祝賀会でノイアーを「最高のGK」と称えたが、バウマンには同情を示した。
40歳のノイアーはEURO後に代表を事実上引退したが、W杯に向けて復帰。予選で正GKだったバウマンは、そのために控えに回った。
ドイツ代表は6月11日～7月19日のワールドカップ・グループステージでキュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦する。
ドイツ代表：2026年ワールドカップ代表メンバー
ポジション 選手 所属 ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム ゴール マヌエル・ノイアー FCバイエルン・ミュンヘン ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト ディフェンシブ ヴァルデマール・アントン ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ ディフェンダー アントニオ・リュディガー レアル・マドリード ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ アンジェロ・スティラー VfBシュトゥットガルト ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド 攻撃的 ナディエム・アミリ マインツ05 攻撃 マクシミリアン・ベイヤー ボルシア・ドルトムント 攻撃 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナルFC 攻撃 レナート・カール FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 攻撃 ジャマル・ムシアラ FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 攻撃 ニック・ウォルテマデ ニューカッスル・ユナイテッド