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「あそこが大好きだ」。ライアン・レイノルズとロブ・マックが支える昇格の立役者、ポール・マリンは、レースコース・グラウンドに復帰し、再びレックサムでプレーするのだろうか？
岐路に立つ伝説的人物
契約最終年のマリンは、来季の去就がまだ決まっていないと明かした。31歳の彼はナショナルリーグからチャンピオンシップへの躍進を支え、北ウェールズのクラブで伝説となっている。 公式戦170試合で110得点を挙げ、地域にも大きな影響を与えた。加入時にリーグを降格し、ドキュメンタリー『Welcome to Wrexham』で人柄を示し、一躍有名になった。
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怪我に悩んだ時期と、悔しいレンタル移籍
怪我をしても、彼の成績は驚くべきものだ。肺と肋骨4本を骨折し、リーグ2昇格シーズンの開幕を欠場しながらも、リーグ戦で24得点を挙げた。 背部手術後はレックサムがリーグ・ワンから昇格する間、17試合の出場にとどまった。チャンピオンシップ昇格後、ウィガン・アスレティックへレンタル移籍したが1月に早期契約解除。その後ブラッドフォード・シティで9試合に出場し、最終4試合でメンバー外となったため、今夏再び移籍する見込みだ。
『The Overlap』での発言
『The Overlap』に登場したマリンとレックサムDFコナー・コーディは、レンタル移籍終了後の去就を語った。コーディは「夏にチームに戻り、プレシーズン前に監督と話すつもりだ。すでに話もしている。クラブを離れると問題があったと思われがちだが、 でも何も起きたわけじゃない。ただ、あの時点ではチームに馴染めなかっただけで、僕はただサッカーがしたかった。1月にチャンスが来てチャールトンの監督と話した。彼はとても親切で、そのチャンスをつかんだんだ。」
マリンも同意する。「僕も戻る。1月以外は監督から連絡はなかった。契約があり、その場所を愛しているなら、戻って様子を見るべきだ。」
レックサムでの在籍期間と、自分がいない間のチームの躍進を振り返り、マリンはこう付け加えた。「信じられないことだったし、まさにハリウッド映画のような物語だった。人々は『おとぎ話ではない』と言うかもしれないが、特にファンにとってはそうだろう。彼らは15年間もリーグに所属できず、文字通り消滅寸前まで追い込まれ、クラブを維持するために自分たちの資金を投入しなければならなかった。 今季はプレーオフ圏外だったものの、それでも驚くべき旅だった。全員が目の当たりにした通り、スリル満点の道のりだ。クラブの野心は止まらないと思う」
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レックサムのレジェンドの未来はどうなるのだろうか？
来シーズン、マリンがパーキンソン監督のトップチームに復帰するか、他クラブへ完全移籍するかは不明だ。だが、北ウェールズでの彼の功績は、どこへ行っても永遠に語り継がれる。