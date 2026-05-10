『The Overlap』に登場したマリンとレックサムDFコナー・コーディは、レンタル移籍終了後の去就を語った。コーディは「夏にチームに戻り、プレシーズン前に監督と話すつもりだ。すでに話もしている。クラブを離れると問題があったと思われがちだが、 でも何も起きたわけじゃない。ただ、あの時点ではチームに馴染めなかっただけで、僕はただサッカーがしたかった。1月にチャンスが来てチャールトンの監督と話した。彼はとても親切で、そのチャンスをつかんだんだ。」

マリンも同意する。「僕も戻る。1月以外は監督から連絡はなかった。契約があり、その場所を愛しているなら、戻って様子を見るべきだ。」

レックサムでの在籍期間と、自分がいない間のチームの躍進を振り返り、マリンはこう付け加えた。「信じられないことだったし、まさにハリウッド映画のような物語だった。人々は『おとぎ話ではない』と言うかもしれないが、特にファンにとってはそうだろう。彼らは15年間もリーグに所属できず、文字通り消滅寸前まで追い込まれ、クラブを維持するために自分たちの資金を投入しなければならなかった。 今季はプレーオフ圏外だったものの、それでも驚くべき旅だった。全員が目の当たりにした通り、スリル満点の道のりだ。クラブの野心は止まらないと思う」