「彼のために、あそこから引き抜いてやってくれ」。マテウスは『Bild』紙上でドイツ代表監督ナーゲルスマンに、キミッヒを右サイドバックで起用する方針を見直すよう訴えた。 代表出場記録保持者の同監督は、31歳のキミッヒが今のポジションで「私がキャプテンに求める影響力」を発揮できていないと指摘。キミッヒは努力しているものの、「まだ本来の姿ではない」という。
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「あそこから彼を連れ出せ！」ロタール・マテウスがユリアン・ナーゲルスマンにW杯の計画変更を懇願した
「ピッチ上のジョシュアは、私が長年見てきた彼とは違っている」とマテウスは続けた。 キミッヒが中盤でプレーするバイエルンでは「紛れもない世界クラスの選手」だと、1990年W杯優勝者は説明した。では代表ではどうか？「ボディランゲージやポジショニングを見る限り、チームを率いたり、うまくいかない時に影響力を発揮する選手には見えない」とマテウスは語った。右サイドバックでは「どういうわけかそれができていない」という。
ナゲルスマン監督がW杯前からキャプテンを事実上決定していたにもかかわらず、議論が再燃している。その一因は、バイエルンでキミッヒと中盤を組む選手がW杯で精彩を欠いていることだ。 エクアドル戦でもアレクサンダル・パブロヴィッチは低調で、前半だけで交代。一方、それまで好調だったフェリックス・ンメチャも痛恨のボールロストから同点弾を許した。
それでもナゲルスマン監督は「ダブル6」の2人を「良い」と評価。キミッヒについては2024年欧州選手権で「トップクラスの右サイドバックで数値も突出していた」と語り、「フェリックスもパブロも手放さない」と結論づけた。
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ナゲルスマン監督のW杯代表メンバー：右サイドはキミッヒがほぼ唯一の選択肢
ナゲルスマン監督がW杯代表で専門の右サイドバックを選ばなかったことが問題だ。 そのため右サイドバックはキミッヒの代役がほぼいない。エクアドル戦で温存されたナサニエル・ブラウンがカバーし、左右を入れ替えることもできるが、その場合は最終戦で不安定だったデビッド・ラウムを左に回す必要がある。3バックにシステム変更し、アントニオ・リュディガーとジョナタン・ターにヴァルデマー・アントンを加える選択肢もある。
2023年にナゲルスマンはキミッヒを中盤の軸として起用し、自国開催の欧州選手権では右サイドへ移した。その後再び中盤に戻したが、2025年10月には右サイドバックで起用している。
それでもナゲルスマンは、月曜のラウンド16を前に「予定はない」と前置きつつ、「サッカーでは何事も排除すべきではない」と含みを残した。
キミッヒ自身は「起用法は監督の判断だ。私が貢献できる場所ならどこでもプレーする」と語った。