「あそこから彼を連れ出せ！」ロタール・マテウスがユリアン・ナーゲルスマンにW杯の計画変更を懇願した

「ピッチ上のジョシュアは、私が長年見てきた彼とは違っている」とマテウスは続けた。 キミッヒが中盤でプレーするバイエルンでは「紛れもない世界クラスの選手」だと、1990年W杯優勝者は説明した。では代表ではどうか？「ボディランゲージやポジショニングを見る限り、チームを率いたり、うまくいかない時に影響力を発揮する選手には見えない」とマテウスは語った。右サイドバックでは「どういうわけかそれができていない」という。

ナゲルスマン監督がW杯前からキャプテンを事実上決定していたにもかかわらず、議論が再燃している。その一因は、バイエルンでキミッヒと中盤を組む選手がW杯で精彩を欠いていることだ。 エクアドル戦でもアレクサンダル・パブロヴィッチは低調で、前半だけで交代。一方、それまで好調だったフェリックス・ンメチャも痛恨のボールロストから同点弾を許した。

それでもナゲルスマン監督は「ダブル6」の2人を「良い」と評価。キミッヒについては2024年欧州選手権で「トップクラスの右サイドバックで数値も突出していた」と語り、「フェリックスもパブロも手放さない」と結論づけた。