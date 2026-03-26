「あえて辞退したんだ！」FCバイエルンからレンタル移籍中の選手が代表招集を辞退

1月、ヴィンセント・コンパニー監督は、このミッドフィールダーにブンデスリーガ初出場2試合の機会を与えた後、移籍市場最終日にシーズン終了までの期限付き移籍で1.FCケルンへ送り出した。「彼はこれからブンデスリーガで定期的に出場機会を積み重ね、次のステップへ進むべきだ」と、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは別れの挨拶で語った。「フェリペは、並外れて強い左足を持ち、将来性豊かな本当に優れたサッカー選手だ。」

ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラーは次のように説明した。「彼の攻撃的な能力は、我々のミッドフィールドにさらなる多様性をもたらしてくれるだろう」。『アベンドツァイトゥング』紙によると、チャベスはケルンでの生活には概ね満足しているものの、ピッチ上での適応は依然として困難を極めている。

移籍後の7試合でチャベスは4回途中出場を果たしたものの、合計出場時間はわずか39分に留まった。ケルンはこれらの試合で1勝も挙げられず、降格争いへとさらに深みにはまり、その結果、ルカス・クヴァスニオク監督が解任され、レネ・ヴァグナーが後任に就任した。