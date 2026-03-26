FCバイエルンのトップチームで初出場を果たす前に、フェリペ・チャベスは10月、チリとの親善試合でペルー代表デビューを飾った。しかも、ペルーでもミュンヘンでもかつてのレジェンド、クラウディオ・ピサロが背負っていた特別な背番号「14」を背負ってのことだった。
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「あえて辞退したんだ！」FCバイエルンからレンタル移籍中の選手が代表招集を辞退
1月、ヴィンセント・コンパニー監督は、このミッドフィールダーにブンデスリーガ初出場2試合の機会を与えた後、移籍市場最終日にシーズン終了までの期限付き移籍で1.FCケルンへ送り出した。「彼はこれからブンデスリーガで定期的に出場機会を積み重ね、次のステップへ進むべきだ」と、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは別れの挨拶で語った。「フェリペは、並外れて強い左足を持ち、将来性豊かな本当に優れたサッカー選手だ。」
ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラーは次のように説明した。「彼の攻撃的な能力は、我々のミッドフィールドにさらなる多様性をもたらしてくれるだろう」。『アベンドツァイトゥング』紙によると、チャベスはケルンでの生活には概ね満足しているものの、ピッチ上での適応は依然として困難を極めている。
移籍後の7試合でチャベスは4回途中出場を果たしたものの、合計出場時間はわずか39分に留まった。ケルンはこれらの試合で1勝も挙げられず、降格争いへとさらに深みにはまり、その結果、ルカス・クヴァスニオク監督が解任され、レネ・ヴァグナーが後任に就任した。
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ケルンか、それともFCバイエルンか？ フェリペ・チャベスの先行きは不透明
ケルンでの成績が振るわなかったにもかかわらず、チャベスは本来、セネガルおよびホンジュラスとの親善試合に向けたペルー代表メンバーに選出される予定だった。しかし、彼は自ら辞退した。ちなみに、ペルーは来夏のワールドカップへの出場権を獲得していない。
「私の競技成績に対する大きな名誉であり、評価であることは承知していますが、ペルー代表での試合には参加しないことを意識的に決断しました」と、ペルー人の父とドイツ人の母の間にバイエルン州アイヒャッハで生まれたチャベスは、エクスプレス紙に語った。 「私の焦点は、困難なシーズンの局面にある所属クラブとチームを、可能な限りサポートすることにあります。そのため、今回の代表戦の中断期間を利用して、自身のパフォーマンスを高め、1.FCケルンの残留という使命を最大限に支えていきたいと考えています。」
不透明なのは、チームのリーグ残留だけでなく、彼自身の将来についても同様だ。 ケルンは数百万ユーロ規模の買い取りオプションを保有している。これが行使されれば、バイエルンは2027年または2028年に買い戻し条項に基づきチャベスを呼び戻すことができる。これはノエル・アセコの場合と同じモデルだ。レンタル先のハノーファー96が彼を完全移籍で獲得した後、バイエルンは直ちに彼を呼び戻した。