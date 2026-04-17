ポッドキャスト『Der Sechzehner』で、伝説的監督がレアル・マドリードの物議を醸す2選手を痛烈に批判した。
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「あいつ、頭がおかしい！」レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールがドイツの伝説的監督にこき下ろされ、アントニオ・リュディガーも厳しく批判された。
「レアル・マドリードで私がイライラした点をメモしておいた。大げさな演技、ダイブ、そしてヴィニシウス・ジュニオール」とリーネンは切り出し、こう強調した。「正直、あいつを見るのが耐えられない。サッカーの腕前は素晴らしいが、ヴィニシウス・ジュニオールは正気を失っている」
チャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグでバイエルンに3-4で敗れた際も、試合外の問題が相次いだ。 スコアが3－2の場面でデイオット・ウパメカノにボールを奪われ、駆け寄ったジュード・ベリンガムを無視。この対応がチーム内でも波紋を呼んだ。
スペインの放送局モビスターのカメラは、このブラジル人選手がベリンガムの注意に不機嫌に反応する様子を捉えた。「何をするんだ？黙れ！」と彼は言ったとされる。この一幕が、リーネ主審の判定に大きな影響を与えた可能性は高い。
- AFP
スタニシッチとデイヴィスの小競り合いを受け、リーネンはリュディガーをW杯に連れていかない。
しかしそれだけではない。1860ミュンヘン、ケルン、グラッドバッハ、ハノーファー、ビーレフェルト、ロストック、ザンクト・パウリなどを率いた元監督は、早速マドリードのスター選手たちの半数に矛先を向けた。 「アルダ・ギュレル、ブラヒム・ディアス、エデル・ミリタオが“何らかの競り合い”で顔面を5、6回接触された」と指摘し、度々介入したリュディガーについては「あいつのピッチでの態度がまったく無礼だ」と語った。
さらにリュディガーもピッチで小競り合いを起こした。3－2のゴール直前、彼はバイエルンのヨシップ・スタニシッチを反則気味に倒し、リード奪取の歓声が上がる中、身をかがめてクロアチア人DFに迫った。26歳のスタニシッチは試合後、リュディガーから侮辱を受けたとほのめかした。 「私の考えでは、そんなことは絶対に許されない。たった一言、それも二度だけ発せられただけだ。だが、彼が何と言ったのかは、あなた自身が彼に聞いてみるといい。おそらく彼は、それを認めるだけの度量があるはずだ。」
これらの言動を受け、リーネンはドイツ代表監督ナーゲルスマンがW杯にルディガーを帯同させるべきではないと主張した。 「あのような行為は、彼を大西洋横断の旅に連れて行くべきではないという私の考えを強めた。あちらは危険だ」と72歳のリーネンは怒りを露わにした。
さらにハーフタイム投入のアルフォンソ・デイヴィスにも左手で軽く殴り体当たりし、警告を受けた。
リュディガーはドイツ代表で「仮釈放」状態だが、W杯の招集は確実視されている
この33歳が最近問題を起こしたのは初めてではない。2025年のコパ・デル・レイ決勝（レアル対バルセロナ）以来、彼は特に注目されてきた。審判への暴言とテープロールの投げつけで6試合の出場停止処分を受けた。
ドイツ国内ではナゲルスマン監督が起用すべきではないとの声も上がったが、監督は彼を招集し続け、「試用期間」と位置づけた。「限界だ。これ以上は許されない。さもなければ、より深刻な結果になる」と監督は当時語った。
現在リュディガーはドイツ代表のレギュラーではないが、代表招集は確実視されている。ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ターに次ぐ第1オプションと位置付けられている。