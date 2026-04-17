しかしそれだけではない。1860ミュンヘン、ケルン、グラッドバッハ、ハノーファー、ビーレフェルト、ロストック、ザンクト・パウリなどを率いた元監督は、早速マドリードのスター選手たちの半数に矛先を向けた。 「アルダ・ギュレル、ブラヒム・ディアス、エデル・ミリタオが“何らかの競り合い”で顔面を5、6回接触された」と指摘し、度々介入したリュディガーについては「あいつのピッチでの態度がまったく無礼だ」と語った。

さらにリュディガーもピッチで小競り合いを起こした。3－2のゴール直前、彼はバイエルンのヨシップ・スタニシッチを反則気味に倒し、リード奪取の歓声が上がる中、身をかがめてクロアチア人DFに迫った。26歳のスタニシッチは試合後、リュディガーから侮辱を受けたとほのめかした。 「私の考えでは、そんなことは絶対に許されない。たった一言、それも二度だけ発せられただけだ。だが、彼が何と言ったのかは、あなた自身が彼に聞いてみるといい。おそらく彼は、それを認めるだけの度量があるはずだ。」

これらの言動を受け、リーネンはドイツ代表監督ナーゲルスマンがW杯にルディガーを帯同させるべきではないと主張した。 「あのような行為は、彼を大西洋横断の旅に連れて行くべきではないという私の考えを強めた。あちらは危険だ」と72歳のリーネンは怒りを露わにした。

さらにハーフタイム投入のアルフォンソ・デイヴィスにも左手で軽く殴り体当たりし、警告を受けた。