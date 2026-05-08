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「あいつ、怒ったぞ！」――イスマエル・コネが明かす。トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督はカナダ代表選手を「クソ野郎」と呼んだと非難された。
コネがデ・ゼルビとの練習場での衝突を振り返る
ジェシー・マーシュは最近、コネとデ・ゼルビの間にあったという不和を再び取り上げた。彼はフランスで共に過ごした際、デ・ゼルビがコネを厳しく扱ったと主張。2024年にワトフォードから加入し2年後にサッスオーロへ移籍したこの若手MFについて、現在カナダ代表を率いるマーシュは「デ・ゼルビは本当に最低だった」と語った。 デ・ゼルビの下では7試合に出場した後ベンチに追われた。練習中の口論をきっかけに緊張が高まり、デ・ゼルビは「もう俺の下ではプレーさせない。新しいクラブを探せ」と告げたという。
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コネがサッカーの視野の違いを解説する
その後、コネはこの件について公にコメントした。彼は意見の相違を認め、対立の原因は個人的な敵意ではなくサッカーに対する哲学の違いだと主張した。このミッドフィールダーは、今回の対立を「サッカーに情熱を注ぐ2人の考え方の衝突」と表現した。
「僕たちは二人ともサッカーを愛しているが、ビジョンは異なる」とコネはガゼッタ紙に語った。「彼は並外れた情熱の持ち主だ。当時の僕は少し苦戦していて、彼が求めるものをすぐには示せなかった。マルセイユでの時間は楽しく、素晴らしい経験だった。
チームメイトの技術とファンの温かさは今も覚えている。結果が出なかったものの、あの経験には感謝している。ロベルトの悪口は言わない。もう少し彼が忍耐強くいてくれたら、私も反論しなかったかもしれない。あれは多くの議論の1つに過ぎない。彼は中盤で1、2回のタッチを望んでいたが、私にはある程度の自由が必要だった。 僕は展開を探したい。彼はそれを理解していたはずだが、あの日、怒ってしまった」
ドキュメンタリー映像によって、その確執が脚光を浴びることになった
その後、チャンピオンズリーグ復帰記念のシーズン総括ドキュメンタリーにその口論映像が使用され、一件は公になった。
彼は「マルセイユの判断だ。チャンピオンズリーグ復帰という特別なシーズンを祝うドキュメンタリーにあの場面が入るとは知らなかった。私は変わっていない。自分の立場は分かっているが、周囲に迷惑をかけてしまったかもしれないと残念だ。そして、知られていない事情もある」と語った。
それでも私は数週間前にイギリスでロベルトと会い、抱擁を交わして和解しました。
「数週間前、チームメイト2人とロンドンへ行き、ロベルトと会いました。彼は私を強く抱きしめ、何もなかったかのように多くのことを話しました。ソーシャルメディアやマスコミは、時として物事を必要以上に大きく取り上げるのです。」
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サッスオーロの選手が移籍の関心を集めている
マルセイユを離れた後、コネのキャリアは急成長した。現在サッスオーロでプレーする彼は、今シーズンセリエAで6得点をマークし、ローマ、ACミラン、インテルが注目している。23歳のコネは、所属クラブでの活躍と迫るワールドカップの準備に集中している。