その後、コネはこの件について公にコメントした。彼は意見の相違を認め、対立の原因は個人的な敵意ではなくサッカーに対する哲学の違いだと主張した。このミッドフィールダーは、今回の対立を「サッカーに情熱を注ぐ2人の考え方の衝突」と表現した。

「僕たちは二人ともサッカーを愛しているが、ビジョンは異なる」とコネはガゼッタ紙に語った。「彼は並外れた情熱の持ち主だ。当時の僕は少し苦戦していて、彼が求めるものをすぐには示せなかった。マルセイユでの時間は楽しく、素晴らしい経験だった。

チームメイトの技術とファンの温かさは今も覚えている。結果が出なかったものの、あの経験には感謝している。ロベルトの悪口は言わない。もう少し彼が忍耐強くいてくれたら、私も反論しなかったかもしれない。あれは多くの議論の1つに過ぎない。彼は中盤で1、2回のタッチを望んでいたが、私にはある程度の自由が必要だった。 僕は展開を探したい。彼はそれを理解していたはずだが、あの日、怒ってしまった」