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「あいつを丸ごと食ってやるぞ！」――ラミン・ヤマルが、バルセロナ対レアル・マドリードの「クラシコ」を控えて、スペイン代表のチームメイト、マルク・ククレラにユーモアたっぷりのメッセージを送った。
ヤマル、マドリード移籍でククレラをいじる
ヤマルは来シーズン、ククレラと敵として対戦する見通しにすでに胸を躍らせている。バルセロナユース出身のククレラは最近、チェルシーからレアル・マドリードへ移籍。移籍金は4750万ポンド＋追加400万ポンドで6年契約を結んだ。この大型移籍により、スペイン代表のチームメイトである2人は今シーズン、国内リーグで同じサイドを争う。 スペイン代表合宿でラジオ局「コペ」の取材を受けたヤマルは、27歳のサイドバックとすでに冗談交じりの挑発合戦をしていると明かした。
18歳のウインガーは、移籍を機にベルナベウでの序列をネタに冗談を飛ばした。明日のW杯ラウンド32オーストリア戦を控えた2人は、次のように語った。「初戦は先発だけど2戦目はベンチね。だって俺が彼を食い尽くすから！」
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クラシコを巡る緊張とカルバハルとの口論
ヤマルがレアル・マドリードの選手と対立するのは初めてではない。2025-26シーズン中、彼はベテランDFダニ・カルバハルとピッチで口論になった。2人は直前にスペイン代表としてユーロ2024を制していた。 発端は、ヤマルが「レアル・マドリードは判定に文句を言い、盗む」と発言したインタビューだった。試合後、カルバハルはヤマルの元へ歩み寄り、「お前は口が軽い。今こそ言ってみろ」と挑発したと伝えられている。
以前の発言や今回の摩擦を後悔しているか問われると、ヤマルは「いいえ、これがサッカーだ。彼らは試合に勝ったが、我々のホームでは負けた。それ以来、カルバハルともレアル・マドリードの誰とも話していない」と強気の姿勢を崩さなかった。
「ブラウグラナ」への移籍希望
ヤマルは、バルセロナの補強にも注目している。レヴァンドフスキが去った今、彼はスペイン代表のチームメイト、ミケル・オヤルサバルとの連携を望んでいる。 オヤルサバルはレアル・ソシエダで2025-26シーズンに18ゴール4アシストを記録し、チームをコパ・デル・レイ制覇に導いた。その好調はW杯でも続き、サウジアラビア戦では2得点をマークした。
ヤマルはオヤルサバルのファンであることを明かし、特にジュリアン・アルバレスの才能を評価している。ただし、最終決定はクラブ首脳陣が下すと強調した。「それはデコの仕事で、彼はそれをうまくこなしている。誰が加入してもサポートし、歓迎する」と語った。
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カタルーニャへようこそ
バルセロナは新9番の獲得を最優先する。ヤマルは、野心ある選手にとってバルセロナが最高の舞台だと確信している。彼は、アトレティコ・マドリードのフォワードがカタルーニャへ移籍する可能性に触れ、アルバレスが2024年夏にマンチェスター・シティからアトレティコに移籍して以来、まだタイトルを獲得できていないと指摘した。 ヤマルは、ラ・リーガで存在感を示したい世界クラスの才能にとって、バルサの環境は依然として他に類を見ないものだと語った。
ヤマルは「彼は素晴らしい選手だ。来てくれたら両手を広げて迎える。世界最高のクラブ、最高のファン、最高の都市が彼を待つ。私なら迷わず移籍する。彼が望むなら、私たちは待っている」と語った。