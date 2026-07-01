ヤマルがレアル・マドリードの選手と対立するのは初めてではない。2025-26シーズン中、彼はベテランDFダニ・カルバハルとピッチで口論になった。2人は直前にスペイン代表としてユーロ2024を制していた。 発端は、ヤマルが「レアル・マドリードは判定に文句を言い、盗む」と発言したインタビューだった。試合後、カルバハルはヤマルの元へ歩み寄り、「お前は口が軽い。今こそ言ってみろ」と挑発したと伝えられている。

以前の発言や今回の摩擦を後悔しているか問われると、ヤマルは「いいえ、これがサッカーだ。彼らは試合に勝ったが、我々のホームでは負けた。それ以来、カルバハルともレアル・マドリードの誰とも話していない」と強気の姿勢を崩さなかった。