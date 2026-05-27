PSGのウルトラスは、解説者を「元マルセイユの選手」とみなす。彼はプレミアのビッグクラブに移籍するまでマルセイユで166試合に出場した。この因縁から、ミュンヘンでは試合中も罵声が飛んだ。 放送チームへの対応の差が緊張感を際立たせた。観客は元PSGウインガーのデビッド・ジノラには温かい拍手を送ったが、その同僚には試合中も試合後も容赦ない罵声を浴びせ続けた。

ナスリは『レキップ』の取材に「事実だ。元マルセイユ選手としてパリのファンに罵倒されるのは仕事の一部だ。とはいえ、決勝進出を祝うほうが先だっただろう（笑）」と語った。

怒ったのは母を侮辱されたからで、決勝戦のブダペストに行かなかったのはそのせいではない。

「スタジアムで罵倒されたのは初めてではないし、最後でもない。動揺してテレビや試合観戦をやめることはない」と語った。 「PSG対アーセナルの試合では、中立の私より、アーセナル愛好家のロベール・ピレスやPSG愛好家のデビッド・ジノラの方がふさわしい。アーセナルは私の古巣だが、サポーターと特別な関係はない」と語った。