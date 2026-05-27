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「あいつら、俺の母さんを侮辱した！」――PSGサポーターのチャントを受け、元アーセナル選手がチャンピオンズリーグ決勝のテレビ中継出演を辞退
ブダペストで国内王者が激突
フランスのメディア『ル・パリジャン』によると、ナスリはパリ・サンジェルマン対アーセナルのチャンピオンズリーグ決勝戦のためブダペストへ同行しない見込みだ。放送局Canal+は当初彼をピッチサイド解説者に認定していたが、UEFAに提出された修正リストには名前がなかった。
この試合には国内リーグ王者が2チーム出場する。PSGはバイエルンを合計6-5で下し、アーセナルはアトレティコを2-1で破って進出した。ナスリは準決勝で味わった敵対的な雰囲気を避け、出場を見送った。
- AFP
マルセイユの歴史が、絶え間ない敵意を煽っている
PSGのウルトラスは、解説者を「元マルセイユの選手」とみなす。彼はプレミアのビッグクラブに移籍するまでマルセイユで166試合に出場した。この因縁から、ミュンヘンでは試合中も罵声が飛んだ。 放送チームへの対応の差が緊張感を際立たせた。観客は元PSGウインガーのデビッド・ジノラには温かい拍手を送ったが、その同僚には試合中も試合後も容赦ない罵声を浴びせ続けた。
ナスリは『レキップ』の取材に「事実だ。元マルセイユ選手としてパリのファンに罵倒されるのは仕事の一部だ。とはいえ、決勝進出を祝うほうが先だっただろう（笑）」と語った。
怒ったのは母を侮辱されたからで、決勝戦のブダペストに行かなかったのはそのせいではない。
「スタジアムで罵倒されたのは初めてではないし、最後でもない。動揺してテレビや試合観戦をやめることはない」と語った。 「PSG対アーセナルの試合では、中立の私より、アーセナル愛好家のロベール・ピレスやPSG愛好家のデビッド・ジノラの方がふさわしい。アーセナルは私の古巣だが、サポーターと特別な関係はない」と語った。
税務紛争とデリバリーサービスの注文
群衆の一部がメガホンで「税金を払え」と繰り返し叫び、敵意は頂点に達した。これは3月に報じられた、約550万ユーロの未払い税金問題に端を発する。
争点はドバイの居住資格で、当局は彼が年間200日以上をフランスで過ごしたと主張。証拠とされるのは、デリバリーアプリ「Deliveroo」を通じてパリに配達された212件の食事注文だ。元選手の弁護士団は債務の存在を否定しているが、こうした報道がドイツでの試合でスタンドから飛んだ激しい野次を煽った。
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この評論家の今後はどうなるのか？
ピッチサイドを離れる38歳の彼は、今週末もテレビに登場する。土曜の注目試合後、パリのスタジオでミカエル・ランドローと試合を分析する。敵対的な観衆から離れた落ち着いた環境で、専門的な見解を述べる予定だ。